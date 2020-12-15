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"Мамба" вложит 3 млн долларов США в свое продвижение на рынках Италии и Германии

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Под конец года российский сервис знакомств "Мамба" объявил о начале широкой рекламной кампании в Италии и Германии. Размер вложений в рынки обеих стран составит 3 млн долларов США.
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Эти страны руководство "Мамбы" считают перспективными для развития, так как немцы и итальянцы демонстрируют хорошие показатели, в частности среднемесячные чеки на каждого пользователя (ARPPU).

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На данный момент "Мамба" не входит в десятку популярных приложений для знакомств в этих странах, это видно из статистики Appannie, но к концу 2021 года маркетинговый отдел сервиса рассчитывает войти в ТОП-5 по скачиваниям и сильно увеличить выручку. Ведущий Маркетолог Mamba Петр Бойцов отмечает, что эти регионы станут не менее результативными в плане выручки, чем Израиль и Турция, где компания активно продвигалась в 2019-2020 г.

Модель для продвижения в Германии и Италии уже опробована нами в Турции и Израиле. Это, прежде всего, контроль доходов и расходов и рост с положительным ROI. В процессе работы мы будем тестировать эластичность спроса и найдем оптимум с учетом цен конкурентов и сегментации аудитории. В конечном итоге все решит чистая математика юнит-экономики, – говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов

Конкурентов у "Мамбы" достаточно, это – Tinder, Badoo, Bumble, Lovoo, Happn, а также немецкие дейтинги, такие как Lovescout24. В Италии, помимо Tinder, Badoo и Happn, придется конкурировать с Meetic и Once, но руководство настроено оптимистично.

Мы знаем, что россияне, живущие в Европе, любят использовать наше приложение. При этом по сравнению со многими европейскими продуктами у нас мягкая политика монетизации ( у нас платит всего 4-8% активной аудитории), а также скромные цены. На экспатов “налипает” и некоторое количество местных жителей. В разных странах этот эффект выражен по-разному, но именно в Германии и Италии ядро аудитории у нас уже есть. – говорит исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев.

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