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Пресс-релизы
Опрос: сколько готовы потратить женщины на подарок 23 февраля?

Опрос: сколько готовы потратить женщины на подарок 23 февраля?

Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Мессенджер Viber и приложение для онлайн-знакомств Mamba узнали у 10 тысяч респондентов мнения о подарках на 23 февраля и 8 марта.
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77% опрошенных женщин всегда поздравляют своих партнеров с 23 февраля, считая эту дату важной. Но готовить праздничный ужин спешат только 16% респонденток. И зря, ведь самым желанным подарком в этот день большинство мужчин считает именно еду.

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Многие женщины (83%) убеждены в том, что на День защитника отечества необходимо радовать своего мужчину подарком. 41% участниц считают оптимальным подарком "набор джентльмена" – носки, нижнее белье и принадлежности для бритья.

Мнения мужчин тоже разделились. Только для 56% респондентов праздник является значимым. Самым желанным подарком для 14% мужчин оказался романтический ужин. Каждый десятый был бы рад парфюму или, оптимистично, автомобилю. 8% мечтают о внезапном путешествии, а 7% респондентов не против и пресловутого "джентльменского набора"

За бюджетный подарок выступают многие россиянки: 40% готовы потратить на него не более 1000 рублей, 26% – до 3000 рублей, 10% – до 5000, а 18% предпочитают делать подарки, не требующие финансовых затрат. Лишь по 3% готовы отдать за подарок 5-10 или 10 и более тысяч рублей.

Так как за Днем защитников отечества следует 8 марта, популярна тема подарков женщинам. 39% мужчин уверены: подарок на 8 марта должен быть более дорогим, чем тот, который они получили на День защитника отечества. 25% женщин согласны с тем, что их презент должен стоить дороже.

Часть участниц (15%) за то, чтобы подарки были равнозначными. Для 60% стоимость подарка не имеет значение, ведь главное – это внимание.

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22 февраля 2021, 12:43
22 февраля 2021

Опрос: сколько готовы потратить женщины на подарок 23 февраля?

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