Бледанс и Малиновская сели на таблетки, чтобы стать стройнее

Звезды отечественного шоу бизнеса Маша Малиновская и Эвелина Бледанс начали женскую конкурентную борьбу за право считаться самыми стройными.



Весной этого года Эвелина Бледанс на своей страничке в соцсетях откровенно призналась своим поклонникам, что во время периода самоизоляции набрала вес и никак не могла его сбросить. Эвелине пришлось обратиться к врачу, который прописал ей курс специальных таблеток.

Вместо того чтобы поддержать коллегу, Маша Малиновская обрушилась с жесткой критикой на Бледанс. Возможно потому, что больше доверяла пластическим хирургам и сидела на разных диетах.

Однако нужного результата не было и Малиновская сдалась и тайно посетила врача. Сейчас Маша в отличной форме и стала чаще появляться в телевизионных эфирах.





На днях она приняла участие в программе и даже приготовила веганский десерт. Но все же призналась, что тоже принимала таблетки для похудения чтобы достичь отличного результата под контролем врача.

Сейчас известная телеведущая полностью изменила свой образ жизни. Она активно занимается спортом, следит за своим здоровьем и питанием, сама готовит блюда из свежих овощей и фруктов и планирует открыть собственный ресторан веганской кухни.

