Клава Кока и звезды "Тик-тока" выступят 5 сентября на фестивале "Добрые люди"

5 сентября в День города в рамках фестиваля "Добрые люди" в Зеленом театре Парка Горького на благотворительном концерте выступят более двух десятков артистов, которые за последний год покорили YouTube и TikTok.
Хедлайнером фестиваля станет Клава Кока, чьи треки "Покинула чарт" и "Краш" рвут все чарты этого года. Певица и блогер, главная звезда лейбла BlackStar впервые выступит на большом фестивале в Москве. Вторым хедлайнером станет обладатель платинового альбома и четырех платиновых синглов рэп-дуэт HammAli & Navai. Их новый клип на трек "А если это любовь" менее чем за 2 дня собрал миллион просмотров в YouTube.
Благотворительный концерт в рамках фестиваля "Добрые люди" пройдет 5 сентября в течение всего дня с 12:00 до 22:00. Также на его площадке выступят Анна Калашникова, Таня Герман, Птаха, Haru, Гузель Хасанова, Согдиана, Маша Вебер, pyllygrim, Semenyak, Ka-Re, Соня Вассерман, Арцвик, Милена Барциц, Рагда, Даяна Брют и другие артисты.
Для самой молодой аудитории приглашены участники детских телевизионных шоу и звезды Тик-Тока и иных социальных сетей: Арина Данилова, Никита Златоуст, Sleepy, Кирилл Скрипник, Sofiya, Кирилл Феликс и другие.
Фестиваль гражданского общества "Добрые люди" проходит с 29 августа по 6 сентября в Парке искусств "Музеон". Организатор – Общественная палата РФ. Девиз фестиваля в 2020 году – "Делаем добро вместе!", особенное внимание в этом году уделят благотворительности. В течение всех дней будет проходить большая ярмарка благотворительных проектов – посетители увидят 32 проекта из каждого федерального округа страны, а также 40 крупных федеральных благотворительных фондов. У гостей фестиваля будет возможность сделать пожертвование любому из фондов, кроме того в рамках мероприятия также пройдет акция по сбору средств для благотворительных фондов, пострадавших в период пандемии.
Сделать доброе дело и поддержать их может любой желающий, отправив СМС с суммой пожертвования (например, 100) на номер 2090 или оставив пожертвование по ссылке https://festoprf.nuzhnapomosh.ru/.