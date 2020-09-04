"…А у нас во дворе": концерт театра "Школа современной пьесы" в рамках Дня города

Ежегодно ШСП принимает участие в праздновании Дня города. В этом году в театре решили отойти от привычного формата – показа спектакля в рамках Театрального марша в "Саду Эрмитаж" и пригласили зрителей 5 сентября 2020 года во внутренний двор ШСП на Неглинной, где пройдет open-air представление с участием артистов театра.

За месяц до официального открытия сезона, которое запланировано на 1 октября, зрителей впервые приглашают во дворик театра. Рассказывает худрук ШСП Иосиф Райхельгауз: "Мы так соскучились по работе, по нашим зрителям, по живому общению в театре, которое никогда не сможет заменить онлайн, что решили в этом году в день города собрать гостей во дворе на Неглинной. Здесь в будущем году мы планируем открыть летнюю сцену, которую нам любезно подарил мэр Москвы Сергей Собянин. Запланированный концерт "А у нас во дворе" – своеобразная презентация нового театрального пространства ШСП. Я очень надеюсь, что наша встреча будет теплой и радушной, но хочу лишний раз попросить зрителей соблюдать социальную дистанцию и надевать маски".

Перед гостями выступит народный артист РФ Владимир Качан с задорными историями из жизни, песнями и театральными байками, звезда русского мюзикла Валерия Ланская, артист Евгений Козлов. В финале концерта зрителей ждет выступление балалаечника-виртуоза Михаила Кандаурова. Начало концерта в 15.00, продолжительность 1,5 часа.