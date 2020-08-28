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Главные события фестиваля

Главные события фестиваля "Добрые люди": что смотреть, слушать и кому помогать

Фото: пресс-служба
29 августа в Москве состоится открытие масштабного фестиваля гражданского общества "Добрые люди" в парке "Музеон". Организатором выступает Общественная палата РФ.
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До 6 сентября посетители фестиваля смогут послушать лекции от известных общественных деятелей, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, сыграть в FIFA, узнать больше о работе 40 благотворительных фондов, стать донорами крови, сдать макулатуру, а также передать канцелярские товары школьникам из интернатов и социально незащищенных семей. Кульминацией мероприятия станет большой благотворительный концерт: 5 сентября на сцене фестиваля выступят Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и другие звезды. Рассказываем о самых интересных событиях фестиваля.

Лекторий

На площадке фестиваля пройдет более 40 лекций известных спикеров: членов Общественной палаты РФ – лидеров крупнейших благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков. Среди них заслуженная артистка России Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, актриса и соучредитель благотворительного фонда "Я есть!" Ксения Алферова, врач, профессор Лео Бокерия, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, президент межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова и другие. Узнать полное расписание можно на сайте.

Интерактивы для всей семьи

На фестивале "Добрые люди" ежедневно в зоне интерактивов будут проходить творческие мастер-классы, занятия кавказскими танцами, совместные тренировки и многое другое. Активисты движения "Волонтеры-медики" проведут занятия "Старший по здоровью" и "Я – ответственный донор".

Тех, кто любит рукоделие, ждет разнообразие мастер-классов: будет возможность попробовать свои силы в создании цветов из гофрированной бумаги, контурном шитье, декупаже, росписи экосумок, живописи, оригами, выжигании по дереву, узорной вышивке на тканях. Лучшие работы, созданные в ходе мастер-классов, будут подарены людям, находящимся в социальных учреждениях.

Для семейного досуга подойдут занятия для детей разного возраста: будущих археологов ждут на занятиях "Я – археолог!", а любителей музыки на уроках игры на гитаре. Детям понравится на мастер-классе по экологии, на занятиях по LEGO-робототехнике, песочной анимации, фехтованию, а также в музее оружия. Изучить программу фестиваля и найти занятие по душе можно на сайте.

Благотворительные акции

В парке искусств "Музеон" в дни фестиваля откроются пункты приема собачьего корма для животных из приюта. Движение "Волонтеры-медики" организуют пункт сдачи донорской крови. Тех, кто хочет помочь иным способом, в день фестиваля приглашают сдать макулатуру и пластмассовые крышечки – их отправят на переработку.

В "Музеоне" также будет открыт пункт приема канцелярских товаров от фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", а фонд "Второе дыхание", выступающий за осознанное потребление, открывает на площадке фестиваля сбор одежды для повторного использования.

Организаторы отмечают, что благотворительным фондам по всей России можно помочь уже сейчас: всех желающих приглашают поучаствовать в благотворительной акции #ДелаемДоброВместе. Оставить пожертвование фондам можно через СМС на номер 2090 с суммой пожертвования (цифрой), например 300, или оставив пожертвование по ссылке. Все собранные средства будут направлены в адрес благотворительных фондов, участников ярмарки, пострадавших в период пандемии.

Концерт

5 сентября в День города в рамках фестиваля пройдет благотворительный концерт. На нем выступят более двух десятков популярных артистов, которые за последний год покорили YouTube и TikTok. Хедлайнером фестиваля станет Клава Кока. Певица и блогер, главная звезда лейбла BlackStar впервые выступит на большом фестивале в Москве. Вторым хедлайнером станет обладатель платинового альбома и четырех платиновых синглов, рэп-дуэт HammAli & Navai.

Благотворительный концерт будет идти в течение всего дня – с 12:00 до 22:00. В этом году будет большой line-up представителей современной культуры, среди которых музыканты-блогеры, авторы видео в TikTok: Арина Данилова, Никита Златоуст, Гузель Хасанова, Sleepy, Margo Swan, Кирилл Феликс и другие.

Кроме того, на фестивале выступят такие артисты, как Анна Калашникова, Таня Герман, Кирилл Скрипник, Haru, ТВОЯVINA, MIRAVI. Другие артисты также поддержат фестиваль "Добрые люди" и его фонды-партнеров своими выступлениями на главной сцене 5 сентября. Для любителей хип-хопа выступят Птаха, Semenyak. На мероприятия будут представлены резиденты Московского продюсерского центра #моспродюсер: Согдиана, Дмитрий Нестеров, Маша Вебер, ALEXANDRA.

Фестиваль "Добрые люди" проводится Общественной палатой РФ в Москве с 2017 года. На площадке фестиваля можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. Все желающие смогут лично пообщаться с представителями благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь разным категориям граждан.

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