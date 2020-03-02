Лара Фабиан написала песню для Димаша Кудайбергена

"Лара Фабиан ночью позвонила мне из Канады и прочитала слова, так, как они должны звучать в песне. Сейчас мы заканчиваем работу над этой композицией в студии." – сказал Игорь Крутой. По его словам, практически сразу родилась и мелодия на эти стихи. Той же ночью композитор позвонил Димашу и показал музыкальный набросок будущей песни. "Это должно быть что-то потрясающее" – поделился своими впечатлениями Димаш.
По словам певца на концерте в России прозвучат песни на разных языках мира – в его репертуаре есть песни на казахском, киргизском, русском, английском, французском и других языках. Димаш Кудайберген – участник и победитель множества конкурсов, в том числе, телевизионного шоу I Am A Singer (Китай), фестиваля "Славянский базар" и многих других. Выступления артиста собирают многотысячные залы и стадионы по всему миру – аншлаговые концерты прошли в США (на концерт Димаша в Barclays Center в Нью-Йорке приехали фанаты более чем из 50 стран и 40 штатов Америки), в Китае, Англии, Казахстане, России.