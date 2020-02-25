Звезды на премьере спектакля Егора Дружинина "Желтый и Черный"

22-24 февраля 2020 года на сцене Vegas City Hall Егор Дружинин представил клоунское шоу для больших и маленьких. Главные роли в нем исполнили Михаил Кукота и Игорь Чехов.

Фантастические декорации, безумные костюмы, световые инсталляции, сумасшедшие танцы, шары, падающие прямо с неба, и, конечно, громкий и беззаботный смех – за 3 дня более 3000 зрителей попали в другую реальность, где за смену дня и ночи отвечают два клоуна, а слово "взрослый" теряет всякий смысл. Команде "Желтого и Черного" удалось не только возродить уже немного забытый жанр клоунады, но главное – рассказать историю, которая понравилась не только детям, но и их родителям.

Среди приглашенных в разные дни были замечены Катя IOWA (к слову, запустившая вместе с создателями и актерами флешмоб #ЖиЧвтанце); Анжелика Каширина, актриса; Юлия Топольницкая, актриса; Татьяна Морозова с сыном, актриса, участница шоу "Comedy Woman"; Наталья Медведева с сыном, актриса; Елена Гущина, ведущая шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ; Артем Муратов, ведущий шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ; Кирилл Коковкин, ведущий шоу "Студия СОЮЗ" на ТНТ; Александр Стрекольников, актер; Жанна Мартиросян, супруга Гарика Мартиросяна, автор книги "Дневник жены юмориста"; Дмитрий Позов, актер шоу "Импровизация" на ТНТ; Эвелина Бледанс, актриса; Регина Жукова, супруга Сергея Жукова, владелица кондитерской "Любовь и сладости"; Константин Обухов, креативный продюсер шоу "Танцы" на ТНТ; Алексей Карпенко, хореограф, постановщик номеров шоу "Танцы" на ТНТ; Владимир Сычев, актер сериала “ФИЗРУК” на ТНТ; Виктор Комаров, Stand-up комик; резидент Comedy Club Андрей Аверин, Константин Маласаев; Теона Дольникова и Максим Щеголев и многие другие.

Те, кто не смог попасть на "Желтый и Черный" в эти праздники, еще успеют купить билеты на представления 14 и 15 марта в Москве или 4 апреля в ДК им.Ленсовета в Санкт-Петербурге.

