Москвичам подарят целую ночь театральных премьер

Арт-платформа Московского продюсерского центра под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева заканчивает подготовку спектаклей в рамках программы по поддержке театральных инициатив "ТеатрONstage". Уже в начале театрального сезона москвичи смогут увидеть предпремьерные эскизы от молодых режиссеров, которые будут доработаны и показаны в ноябре в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств – 2019". Участники не ограничены жанром, в рамках программы зрители увидят самые разные постановки – от оперы до клоунады в стиле нуар и пластического спектакля с куклами.
Благодаря программе "ТеатрONstage" более 70 режиссеров из разных городов и стран получили возможность публично защитить свои проекты. По результатам защиты определена десятка участников, часть из которых получит грант на доработку спектакля. Определять грантополучателей будут сами москвичи — наравне с экспертной комиссией, они проголосуют за тот или иной спектакль, после просмотра осенних эскизов. Из еще одной особенности программы – во время публичных показов зрительские места также расположены на сцене.
Художественный руководитель Арт-платформы, автор программы Дмитрий Бикбаев: "Участниками второго потока стали молодые режиссеры, среди них есть номинанты и лауреаты театральной премии "Золотая маска", выпускники ведущих театральных ВУЗов России, режиссер из Великобритании и из Донецка. Последний – попал в программу без публичной защиты, так как победил в конкурсе для молодых режиссеров, который Арт-платформа проводила совместно со Всероссийским молодежным образовательным форумом "ТАВРИДА 5.0".
Программа "ТеатрONstage" поощряет экспериментальные коллаборации творцов и коллективов из разных театров, помогает участникам создать профессиональную зрелищную театральную постановку, следуя своей главной задаче – создание условий для поддержки и развития театральной молодежи. Программа "ТеатрONstage" становится трамплином для творческой реализации и открывает новые перспективы для каждого участника. Так, наиболее яркие спектакли первого потока были показаны на летнем книжном фестивале на Красной Площади, а также в Парке искусств "Музеон" в рамках патриотической акции "Линия памяти".
Участники второго потока уже приступили к репетициям и через месяц стартуют первые показы:
Расписание показов
Начало всех показов в 20.00.