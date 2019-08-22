Москвичам подарят целую ночь театральных премьер

Благодаря международной программе "ТеатрONstage" по поддержке творческих инициатив под кураторством Дмитрия Бикбаева, москвичи бесплатно увидят сразу несколько театральных премьер в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств – 2019".

Арт-платформа Московского продюсерского центра под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева заканчивает подготовку спектаклей в рамках программы по поддержке театральных инициатив "ТеатрONstage". Уже в начале театрального сезона москвичи смогут увидеть предпремьерные эскизы от молодых режиссеров, которые будут доработаны и показаны в ноябре в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств – 2019". Участники не ограничены жанром, в рамках программы зрители увидят самые разные постановки – от оперы до клоунады в стиле нуар и пластического спектакля с куклами.

Благодаря программе "ТеатрONstage" более 70 режиссеров из разных городов и стран получили возможность публично защитить свои проекты. По результатам защиты определена десятка участников, часть из которых получит грант на доработку спектакля. Определять грантополучателей будут сами москвичи — наравне с экспертной комиссией, они проголосуют за тот или иной спектакль, после просмотра осенних эскизов. Из еще одной особенности программы – во время публичных показов зрительские места также расположены на сцене.

Художественный руководитель Арт-платформы, автор программы Дмитрий Бикбаев: "Участниками второго потока стали молодые режиссеры, среди них есть номинанты и лауреаты театральной премии "Золотая маска", выпускники ведущих театральных ВУЗов России, режиссер из Великобритании и из Донецка. Последний – попал в программу без публичной защиты, так как победил в конкурсе для молодых режиссеров, который Арт-платформа проводила совместно со Всероссийским молодежным образовательным форумом "ТАВРИДА 5.0".

Программа "ТеатрONstage" поощряет экспериментальные коллаборации творцов и коллективов из разных театров, помогает участникам создать профессиональную зрелищную театральную постановку, следуя своей главной задаче – создание условий для поддержки и развития театральной молодежи. Программа "ТеатрONstage" становится трамплином для творческой реализации и открывает новые перспективы для каждого участника. Так, наиболее яркие спектакли первого потока были показаны на летнем книжном фестивале на Красной Площади, а также в Парке искусств "Музеон" в рамках патриотической акции "Линия памяти".

Участники второго потока уже приступили к репетициям и через месяц стартуют первые показы:

Расписание показов

Начало всех показов в 20.00.

Всем участникам программы "ТеатрONstage" предоставляется возможность репетировать и премьерить свои спектакли на оснащенной сценической площадке без взимания арендной платы. Первый показ состоится 28 августа в Культурном Центре им. И.М Астахова. Билеты для зрителей уже доступны на сайте.