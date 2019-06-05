Николай Фоменко искупал зрительницу в деньгах

Левитация, телепортация, трюки и иллюзии, от которых у зрителей перехватывает дыхание, а еще – впервые в мире – воздушные гимнасты, парящие в воздухе на мотоциклах. В Москве в Crocus City Hall состоялись премьерные показы шоу "Дозор".

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