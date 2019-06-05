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Николай Фоменко искупал зрительницу в деньгах

Фото: пресс-служба
Левитация, телепортация, трюки и иллюзии, от которых у зрителей перехватывает дыхание, а еще – впервые в мире – воздушные гимнасты, парящие в воздухе на мотоциклах. В Москве в Crocus City Hall состоялись премьерные показы шоу "Дозор". 
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Первый показ принимал лично автор сценария и сопродюсер проекта – Сергей Лукьяненко. Премьеру посетили и исполнители саундтрека к шоу - лидеры группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские с детьми, а также Артем Ткаченко, Елена Борщева, Сосо Павлиашвили и Контантин Соловьев.

Фото: пресс-служба

История о великом противостоянии  Темных и Светлых сил превратилась в масштабную высокотехнологичную постановку, с иллюзионами от лучших фокусников Европы и акробатическими трюками. Чтобы фантастические события саги стали реальностью, создателям потребовалось более 200 тонн светового и звукового оборудования, почти год для разработки декораций и сцены-трансформера и еще два месяца постоянных репетиций.

Фото: пресс-служба

Занавес открывается и зритель оказывается в Музее Магии. Здесь хозяйничает главный герой в исполнении Николая Фоменко. Ему 1000 лет и он знает, что такое магия. И только он может легко вывести на сцену зрительницу и уговорить ее поучаствовать в опасном трюке. Только что Фоменко резал ножом кабачок , а теперь предлагает девушке испытать удачу и положить под нож руку. Пара движений и ... рука остается целой. В награду за храбрость девушка получила денежное вознаграждение. Доли секунд и на нее сыпятся купюры.

Фото: пресс-служба

Трюк воздушных гимнастов Александра и Юлии Волковых войдет в историю иллюзионных постановок! Их герои появились на сцене на мотоциклах и воспарили вверх. А эффектное появление Сергея Сафронова в образе Хранителя договора вызвало восторг у самых юных зрителей.

Чем еще удивит "Дозор" и когда его можно увидеть? Заключительные показы в Москве состоятся 8 и 9 июня. 

Фото: пресс-служба

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