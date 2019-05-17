Лариса Долина представила клип в память о Началовой
Создатель фестиваля Байгали Секркебаев – лидер группы A’STUDIO, уже много лет собирает по крупицам по всему миру музыкальные самородки и открывает стране их имена. Байгали Серкебаев ищет музыкантов, творчество которых может удивить, поразить, вдохновить и дать новый толчок и свежее дыхание музыкальной индустрии в нашей стране.
Такими найденными самородками и настоящим открытием в первый конкурсный день стали талантливые музыканты из Москвы, Тбилиси, Сочи, Йошкар-Олы, Оренбурга и даже острова Бали: Indiana Boy – вдохнувший драйв и бриз индийского океана в атмосферу фестиваля.
Финальным аккордом эпатировали зрителей ультра оригинальная команда ON Robot своими костюмами и интеллигентными ритмичными танцами в стиле диско и современного электро.
Претендентов для финала выбирали уважаемые и заслуженные артисты и почетные члены жюри фестиваля Лариса Долина, Юлианна Караулова, Tomas N'evergreen и Байгали Серкебаев.
Из тщательно отобранных Байгали бриллиантов выбирать было сложно, но члены жюри были в благодушном расположении духа, поэтому пропустили в финал 4 из 6 участников, что произошло впервые за пятилетнюю историю фестиваля.
Не прошедших в финал артистов поддержала Юлианна Караулова, поблагодарив всех участников: "Для кого-то сегодня удачный день, а для кого-то более удачный. Нельзя угадать, что тебе в дальнейшем принесет победа или проигрыш. Но сегодня вы выступали на таком знаковом фестивале и перед таким профессиональным жюри, поэтому вы уже победители".
Гвоздем концертной программы стали подарки для Байгали: исполнение Ларисы Долиной хита группы A'STUDIO "Улетаю" в жанре джазовой баллады, переходящей в свинг и "Стоп-ночь" в актуальном прочтении Юлианны Карауловой.
Посмотреть на молодые и яркие таланты пришли продюсеры проектов "Голос", "Главная Сцена" и "Ну-ка, все вместе" и других телевизионных проектов, которые всегда приходят за новыми дарованиями на фестиваль Байгали Серкебаева.
Важным объединяющим зрителей и артистов одухотворенным моментом концерта стало представление Ларисой Долиной музыкального видео в память о Юлии Началовой, в котором приняли участие также Александр Панайотов, Алексей Чумаков, дочь Юлии Вера Алдонина и другие звезды.
Новый конкурсный день EMF5 состоится 30 мая в ресторане "Рыба мечты".
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