Лариса Долина представила клип в память о Началовой

16 мая в столичном ресторане "Рыба мечты" под лозунгом "лучшее в стране" прошел первый конкурсный день уникального фестиваля мультформатной музыки Emporio Music Fest. Фестиваль, созданный музыкантом для музыкантов, место встречи опытных мэтров музыкальной сцены и начинающих артистов, чтобы учиться друг у друга, творить и создавать необычные творческие коллаборации.

Создатель фестиваля Байгали Секркебаев – лидер группы A’STUDIO, уже много лет собирает по крупицам по всему миру музыкальные самородки и открывает стране их имена. Байгали Серкебаев ищет музыкантов, творчество которых может удивить, поразить, вдохновить и дать новый толчок и свежее дыхание музыкальной индустрии в нашей стране.

Такими найденными самородками и настоящим открытием в первый конкурсный день стали талантливые музыканты из Москвы, Тбилиси, Сочи, Йошкар-Олы, Оренбурга и даже острова Бали: Indiana Boy – вдохнувший драйв и бриз индийского океана в атмосферу фестиваля.

Группа Secret Atelier – стильные, красивые, мощные, объединившие несколько жанровых эпох: от фанковых 70-х с разухабистым диско до "нулевых" с Café Del Mar на кассетах и Jamiroquai на репите.

Nika Nova – студентка из Москвы, певица, автор, исполнитель, журналистка, одна из первых российских видеоблогеров-миллионников и медиапродюсер.

Очень яркий и стильный Khvicha из Тбилиси, участник проекта Голос и X-Factor в Грузии, участник Открытия Молодежных Олимпийских игр в Тбилиси.

Андрей Лисовский – молодой парень с немолодым голосом, удивляющий своим джазовым тембров в исполнении модной альтернативы. Он уже покорил аудиторию своими вокальными красками в теле-шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале Россия, а теперь покорил и зрителей Emporio Music Fest.

Финальным аккордом эпатировали зрителей ультра оригинальная команда ON Robot своими костюмами и интеллигентными ритмичными танцами в стиле диско и современного электро.

Претендентов для финала выбирали уважаемые и заслуженные артисты и почетные члены жюри фестиваля Лариса Долина, Юлианна Караулова, Tomas N'evergreen и Байгали Серкебаев.

Из тщательно отобранных Байгали бриллиантов выбирать было сложно, но члены жюри были в благодушном расположении духа, поэтому пропустили в финал 4 из 6 участников, что произошло впервые за пятилетнюю историю фестиваля.

Не прошедших в финал артистов поддержала Юлианна Караулова, поблагодарив всех участников: "Для кого-то сегодня удачный день, а для кого-то более удачный. Нельзя угадать, что тебе в дальнейшем принесет победа или проигрыш. Но сегодня вы выступали на таком знаковом фестивале и перед таким профессиональным жюри, поэтому вы уже победители".

Гвоздем концертной программы стали подарки для Байгали: исполнение Ларисы Долиной хита группы A'STUDIO "Улетаю" в жанре джазовой баллады, переходящей в свинг и "Стоп-ночь" в актуальном прочтении Юлианны Карауловой.

Посмотреть на молодые и яркие таланты пришли продюсеры проектов "Голос", "Главная Сцена" и "Ну-ка, все вместе" и других телевизионных проектов, которые всегда приходят за новыми дарованиями на фестиваль Байгали Серкебаева.

Важным объединяющим зрителей и артистов одухотворенным моментом концерта стало представление Ларисой Долиной музыкального видео в память о Юлии Началовой, в котором приняли участие также Александр Панайотов, Алексей Чумаков, дочь Юлии Вера Алдонина и другие звезды.

Новый конкурсный день EMF5 состоится 30 мая в ресторане "Рыба мечты".