Лариса Долина представила клип в память о Началовой

"Евровидение-2019" Шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 21 мая
Лента новостей
14:52
Известная певица занялась йогой без одежды
14:47
Доказана любовь к собакам на генном уровне
14:45
Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
14:35
Опубликованы уникальные фото Сергея Шойгу
14:17
Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию
14:14
В Коми пенсионерка насмерть забила мужа кулаком
14:12
Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
14:00
Россиян предупредили о дефиците смартфонов Huawei и Apple
13:46
"Единая Россия" соберет сельских депутатов на форуме в Воронеже
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 мая 2019 года
13:37
"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак
13:07
Володин призвал развивать диалог Госдумы и профсоюзов
12:54
"Защитить меня некому": попавшая в реанимацию светская львица заявила о травле
12:48
Известная актриса грохнулась в обморок на Каннском фестивале
12:18
Искала состоятельного британца: принца Гарри предупредили о подлой натуре Меган Маркл
12:15
Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду
11:54
"Фантастика!": российские звезды в восторге от речи Зеленского
11:51
Ученые нашли спасение от цирроза
11:48
"Ноги оторву": известная ведущая сорвалась из-за хамства
11:31
"Разошлись полюбовно": Тимати впервые высказался о разрыве с Кридом
11:22
Хулитель Цымбалюк-Романовской стал причиной чудовищной свары между Димашем и Витасом
11:16
Виновником провала Сергея Лазарева назвали Максима Галкина
11:13
"Инопланетная": Водянова предстала полуголой перед Каннским фестивалем
11:11
Нашедший алкоголь в крови "пьяного мальчика" медэксперт получил наказание
11:05
"Страшная и дешевая": бесстыжая Глюк’оZа разделась перед камерами
10:54
Осмелевший Порошенко погнал в шею нахала Зеленского
10:48
Кума умершей Началовой закатила концерт
10:32
"Это твоя работа": Бортич рассказала о бесценном совете Машкова
10:21
"Что нашла, то и надела": народ обсмеял наряды жены Зеленского
10:18
Десятки тысяч россиян стали жертвами банды лжемедиков
10:15
Участника "Евровидения" два часа насиловали сразу после конкурса в Израиле
10:14
Юлию Меньшову убрали из шоу на Первом канале
09:49
Счастливая Бондарчук показала новорожденных малышей
09:46
В Сибири школьник накормил одноклассников конфетами с крысиным ядом
09:44
Известная фигуристка привела в ужас сообщением о смерти
09:24
Жена – пенсионерка Солнцева подралась в санатории
09:02
Загитова заткнула рот фанатам Медведевой
08:49
Зеленский решился атаковать Путина
08:34
Шепелеву грозит тюрьма из-за Фриске
08:28
Шокирующий поворот в деле Скрипалей
06:32
Забывшая о ребенка Дакота навлекла на себя гнев
04:16
Роналду смачно врезал сыну (видео)
02:03
Названы 5 самых полезных продуктов
00:17
Галкин приготовил Пугачевой роскошный подарок
22:24
Стала известна средняя зарплата москвичей
21:58
В России разнесли наглого выскочку Зеленского
21:54
Наркодиспансеру в Москве предложили присвоить имя Юлии Началовой
21:52
Молодая жена Цекало вывалила грудь перед камерой
21:40
Укатали фальшивку: Солнцев раскрыл причину провала Лазарева
21:21
"Хватка у нее железная": за распустившего язык Соловьева взялись всерьез
21:04
В финском озере утонул россиянин
20:50
Говорливый Зеленский получил удар с неожиданной стороны
20:41
Шепелев покопался в грязном белье жены известного актера
20:32
Муцениеце откровенно заговорила о разводе с Прилучным
20:27
В Петербурге легковушка протаранила полицейскую машину
20:21
Стало известно о жуткой потере Порошенко
19:38
Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией
19:38
В Кемерово загорелся крупный автосалон
19:23
Зеленский получил жесткий ответ на провокацию с Крымом
19:15
Молодая зазноба спасла 66-летнего актера
18:57
Выступление Лазарева на "Евровидении-2019" жестоко разнесли
18:55
В московском метро пассажир упал на пути
18:45
Накачанную обезболивающими Гагарину унесли со сцены
18:24
Эйфелеву башню эвакуировали из-за альпиниста
18:15
"Запихнуть обратно": Влад Топалов неожиданно высказался о маленьком сыне
18:03
Тимошенко назвала условие роспуска Рады
17:36
Сделано важное заявление о попавшей в ДТП певице МакSим
17:35
Взрыв на заправке в Серпухове унес жизни трех человек
17:20
"Не настолько туп": Зеленскому вынесли вердикт после провокации с Крымом
17:16
Мадонну не удалось спасти после реанимации в Израиле
17:12
Под Москвой напали на известную оперную певицу
17:03
"Помогайте, люди добрые!": Апина в отчаянии взмолилась
16:54
Борисов открыл тайну проклятых бриллиантов Зыкиной
16:49
Путин публично смешал с грязью выскочку Зеленского
16:49
Житель Подмосковья уничтожил машину из-за собаки
16:44
"Пьяненькая, что ли?": бесстыжей Глюк'oZе задали жару
16:42
Украинка Повалий обратилась к землякам после инаугурации Зеленского
16:39
Клиенты "Мегафона" пожаловались на глобальный сбой
16:29
Трамп сделал заявление об уходе с поста президента
16:26
Народ обомлел от красоты 17-летней дочери Литвиновой
16:15
Москвичей предупредили об аномальной жаре
16:11
В Башкирии пьяная женщина устроила смертельное ДТП
15:59
И дня не продержался: Зеленский пошел по стопам алкоголика Порошенко
15:55
Взбешенная Гузеева врезала россиянам за любимую дочь
15:43
В Москве два подростка жестоко избили школьника
15:33
Найдено эффективное средство от пневмонии
15:25
"На меня автомат наставили": Шукшина подключила ОМОН к семейным разборкам
15:23
Меган Маркл и принц Гарри восхитили народ тайными кадрами (видео)
15:20
"Ничего не помогало": мужчины не смогли спасти теряющую кровь Хакамаду
15:10
Знаменитый певец скончался на 62-м году жизни
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года
14:47
Российский университет транспорта добавит абитуриентам 10 баллов к ЕГЭ
14:47
Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
14:38
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
14:32
Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков
14:27
В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой
14:23
Названы самые полезные для сердца продукты
14:19
Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
14:18
Выходка Зеленского довела депутата до больницы
14:11
"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Виторган отдохнул с известной актрисой
Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова
Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
Пресс-релизы

Лариса Долина представила клип в память о Началовой

Лариса Долина. Фото: пресс-служба
16 мая в столичном ресторане "Рыба мечты" под лозунгом "лучшее в стране" прошел первый конкурсный день уникального фестиваля мультформатной музыки Emporio Music Fest. Фестиваль, созданный музыкантом для музыкантов, место встречи опытных мэтров музыкальной сцены и начинающих артистов, чтобы учиться друг у друга, творить и создавать необычные творческие коллаборации.
поделиться

Создатель фестиваля Байгали Секркебаев – лидер группы A’STUDIO, уже много лет собирает по крупицам по всему миру музыкальные самородки и открывает стране их имена. Байгали Серкебаев ищет музыкантов, творчество которых может удивить, поразить, вдохновить и дать новый толчок и свежее дыхание музыкальной индустрии в нашей стране.

Такими найденными самородками и настоящим открытием  в первый конкурсный день стали талантливые музыканты из Москвы, Тбилиси, Сочи, Йошкар-Олы, Оренбурга и даже острова Бали: Indiana Boy – вдохнувший драйв и бриз индийского океана в атмосферу фестиваля.

Ника Нова. Фото: пресс-служба

  • Группа Secret Atelier – стильные, красивые, мощные, объединившие несколько жанровых эпох: от фанковых 70-х с разухабистым диско до "нулевых" с Café Del Mar на кассетах и Jamiroquai на репите.  
  • Nika Nova – студентка из Москвы, певица, автор, исполнитель, журналистка, одна из первых российских видеоблогеров-миллионников и медиапродюсер.
  • Очень яркий и стильный Khvicha из Тбилиси, участник проекта Голос и X-Factor в Грузии, участник Открытия Молодежных Олимпийских игр в Тбилиси.
  • Андрей Лисовский – молодой парень с немолодым голосом, удивляющий своим джазовым тембров в исполнении модной альтернативы. Он уже покорил аудиторию своими вокальными красками в теле-шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале Россия, а теперь покорил и зрителей  Emporio Music Fest.

Финальным аккордом эпатировали зрителей ультра оригинальная команда ON Robot своими костюмами и интеллигентными ритмичными танцами в стиле диско и современного электро.

Претендентов для финала выбирали уважаемые и заслуженные артисты и почетные члены жюри фестиваля Лариса Долина, Юлианна Караулова, Tomas N'evergreen и Байгали Серкебаев.

Юлианна Караулова. Фото: пресс-служба

Из тщательно отобранных Байгали бриллиантов выбирать было сложно, но члены жюри были в благодушном расположении духа, поэтому пропустили в финал 4 из 6  участников, что произошло впервые за пятилетнюю историю фестиваля.

Не  прошедших в финал артистов поддержала Юлианна Караулова, поблагодарив всех участников: "Для кого-то сегодня удачный день, а для кого-то более удачный. Нельзя угадать, что тебе в дальнейшем принесет победа или проигрыш. Но сегодня вы выступали на таком знаковом фестивале и перед таким профессиональным жюри, поэтому вы уже победители".

Гвоздем концертной программы стали подарки для Байгали: исполнение Ларисы Долиной хита группы A'STUDIO "Улетаю" в жанре джазовой баллады, переходящей в свинг и "Стоп-ночь" в актуальном прочтении Юлианны Карауловой.

Посмотреть на молодые и яркие таланты пришли продюсеры проектов "Голос", "Главная Сцена" и "Ну-ка, все вместе" и других телевизионных проектов, которые всегда приходят за новыми дарованиями на фестиваль Байгали Серкебаева.

Важным объединяющим зрителей и артистов одухотворенным моментом концерта стало представление Ларисой Долиной музыкального видео в память о Юлии Началовой, в котором приняли участие  также Александр Панайотов, Алексей Чумаков, дочь Юлии Вера Алдонина и другие звезды.

Новый конкурсный день EMF5 состоится 30 мая в ресторане "Рыба мечты".

17 мая 2019, 13:59
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 мая 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет церемония вручения Международной премии в области красоты и здоровья "Грация"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 мая 2019
просмотры: 123

Московский Фестиваль “Небо: теория и практика” объявил программу

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 мая 2019
просмотры: 123

Народ собирает деньги: восьмилетнему ребенку требуется помощь

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 мая 2019
просмотры: 123

Лауреатов премии "Лучшие в России – компания и персона года" наградят 27 мая

Премия вручается в двух номинациях

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 мая 2019
просмотры: 123

Попрощайся с жиром: новый Fairy – сила бодрящей встряски

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 мая 2019
просмотры: 123

Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 мая 2019
просмотры: 123

Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2019
просмотры: 123

"Крокус Экспо" превратят в город собак

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2019
просмотры: 123

Объявлена программа Летних балетных сезонов в РАМТе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2019
просмотры: 123

ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею

567

загрузить ещё

Политика

Выходка Зеленского довела депутата до больницы
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Шоу-бизнес

Информация о сыне Анастасии Волочковой всплыла в Сети
Известная певица занялась йогой без одежды
Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Укатали фальшивку: Солнцев раскрыл причину провала Лазарева

Шоумен предельно откровенен

Шоу-бизнес

Кума умершей Началовой закатила концерт

Лариса Долина переживает потерю
Шоу-бизнес

"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак

Подписчиков возмутили излишества на столе продюсера
Шоу-бизнес

Хулитель Цымбалюк-Романовской стал причиной чудовищной свары между Димашем и Витасом

Фанаты готовы перегрызть горло друг другу

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru