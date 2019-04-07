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Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров

В Москве прошел масштабный фестиваль стиля и моды "Стильный возраст" в рамках программы "Московское долголетие" для людей старшего поколения. Звезды советского театра, кино и телевидения вышли на 40-метровый подиум в Музее Москвы. Звездный показ назвали "Правила жизни". White crow, Alina zhara, be.li.ve и другие создали наряды  для звездного показа.
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Юрий Куклачев, Наталья Нурмухамедова, Татьяна Владимирова, Фархад Гусейнов, Владимир и Алла Малковы, Григорий и Любовь Потоцкие, Екатерина Жемужная, Татьяна Семина, Нина Славнова, Анна Шатилова, Олег Акулич, Тамара Семина, Елена Юлова, Олег Марусев, Любовь Лапшина, Крыгина Надежда, Михаил Богдасаров, Олег Шишкин, Василий Кротков  рассказали на подиуме о своих правилах стильного долголетия.

Юрий Куклачев – Народный артист РСФСР (1986), клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве.

"Моему цирку 100 лет, а мне 70. Поэтому надо быть всегда молодым. Возраста нет. Это человек сам себе придумывает возраст. Я никогда ранее не принимал участие в модных показах. Сегодня друг позвонил, говорит: "Юра! Приезжай". И я решил: Почему бы и нет"", – рассказывает Юрий Куклачев.

Как отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Владимир Филиппов, "Москва по праву считается пятой мировой столицей моды по версии многих российских и зарубежных изданий. С программой "Московское долголетие" меняется образ жизни москвичей серебряного возраста, и активные горожане хотят выглядеть красиво. Проект "Стильный возраст" поможет старшему поколению подчеркнуть уникальность и почувствовать себя увереннее. Наш город так преобразился за последние пять лет, а москвичи – это же и есть Москва. В красивом городе –  красивые люди!".

Анна Шатилова, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962—1995). Заслуженная артистка РСФСР (1978), Народная артистка РСФСР (1988).

"Я принимаю активное участие в программе "Московское долголетие" уже год. Это очень интересная программа, которая получила одобрение не только в Москве. Я уже знаю людей из других городов, которые откликаются на этот проект, по-доброму завидуют, что в Москве такая интересная программа. Сегодня нас пригласили на подиум, будем демонстрировать одежду российских дизайнеров. Модные события – это важно. Весна же сейчас, лето скоро. Дизайнеров много. Все творцы, им хочется показать свою одежду для людей  и старшего возраста".

Нина Славнова, актриса: "Мне 74 года. В таком проекте я принимаю участие в первый раз, но абсолютно не волнуюсь. Сегодняшний проект важен, потому что следует показывать обществу активных людей старшего поколения. Как модель я уже пару раз уже выходила на подиум. Я считаю, что этот современный тренд – вообще очень хорошо, потому что раньше пожилых людей совсем не замечали. Как будто их вовсе не было. А сейчас! Мне 74 года, а я ощущаю себя на 30 лет, единственное – это морщины, а так я очень молодая".

Тамара Семенова, народная артистка Российской Федерации (2003 г.), актриса: "Потрясающий вечер. Все приглашенные звезды в диком восторге от этого мероприятия. Денек удался! Вырос в грандиозный праздник. И организаторов, и гостей этой встречи товарищей – мы вас никогда не подведем. Это фантастика, за последнее десятилетие наш народ на улицах невозможно узнать, они перестали быть похожи друг на друга, все выглядят разнообразно. Я уже не говорю о молодежи, которая вообще предвосхищает всех и все и идет впереди, задает пожилому поколению пример, мол: "Братцы, мы с вами! Верьте в себя". Когда веришь в себя, всегда будешь красивый. Всегда!".

Выход моделей 55+ на подиум – глобальный тренд последнего времени. По всему миру модели старшего возраста появляются на обложках модных журналов, выходят на подиум и становятся "инфлюенсерами" мира моды. Российские дизайнеры так же поддерживают общемировую тенденцию, адаптируют молодежные тренды и интегрируют возрастную моду в канву коллекции. В последнем сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia программу "Московское долголетие" поддержали восемь российских дизайнеров – Елена Супрун, Оксана Федорова, Яся Миночкина, Ксения Серая, Рома Уваров и другие. В их показах приняли участие модели 55+, фотографии которых уже опубликованы в сотнях изданий по всему миру.

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