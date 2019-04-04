Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый

Четвертый день MBFW Russia – это показы дебютантов и постоянных участников MBFW Russia. Показы прошли не только в ЦВЗ "Манеж", но и в МВЦ "Музей моды" и ЦУМе. OKSANA FEDOROVA и YASYA MINOCHKINA поддержали программу "Московское долголетие", в показах дизайнеров участвовали модели старшего возраста. Во временном дизайнерском универмаге и лектории POP-UP SHOP прошли также лекции.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова посетила специальный показа "Экспедиция НХП" в "Манеже", а также рабочую встречу при участии президента Национальной палаты моды Александра Шумского, представителей предприятий народных художественных промыслов и выпускников школы POLIMODA. Напомним, что после летней экспедиции в центры народных промыслов студенты из России и Италии создали совместную коллекцию, адаптировав традиционные культурные коды к современным трендам в дизайне, и показали вчера на MBFW Russia.

Коллекции также представили не только дизайнеры из России, но и бренд из Индии HOUSE OF DNA, а также дизайнеры GLOBAL TALENTS при поддержке glo – RAP из Бангладеш и Anano D. Bakradze из Грузии.

Темы четвертого дня лектория POP-UP SHOP: "Акцент на губы в новом прочтении" от Инны Клименко, трендсеттер Mary Kay, "Проблемы экологичности в fashion-индустрии, их идентификация и решение на глобальном уровне" от Анастасии Вуюка, создателя концепта APD, эксперта в области дизайна одежды (Греция), "Автоматизация и дигитализация fashion-индустрии" от Майкла Фралиса, основателя TC2 Labs (США), "Экспорт товаров онлайн. Возможности развития бизнеса в индустрии моды", от Диляры Долотказиной, руководителя группы по развитию бизнеса компании DHL Express в России,

"Акцент на губы в новом прочтении" от Инны Клименко, трендсеттера Mary Kay, "Прорывные инновации в модной индустрии: что нужно сделать сегодня, чтобы выиграть товарную конкуренцию через 5 лет" от Алексея Баженова, идеолога BE IN.

HOUSE OF DNA (Индия)

Индийский модный бренд HOUSE OF DNA – дело семейной пары. Они выступают за slow fashion и делают вещи, которые с гордостью можно передавать по наследству. Одежда делается из 100%-го бамбукового волокна методом ткачества, то есть никакие химические процессы окрашивания и нанесения принтов не используются. За основу силуэта взят классический "безразмерный" крой, то есть пончо, халаты и накидки могут сидеть по фигуре или быть оверсайз – всё зависит от вашей фантазии и цели стайлинга.

Знакомые с индийской культурой сразу же узнают в узорах оммажи ремеслам разных штатов и могольской архитектуре. Дизайнеры вдохновляются фотографиями из путешествий и переносят цветочные узоры и каменную резьбу на трикотажное полотно.

Для индийской одежды цвета вещей довольно приглушенные, зато в самый раз для более скромного европейского клиента. Если яркости все же недостаточно, можно примерить халат с леопардовой отделкой или худи со стразами.

GLOBAL TALENTS при поддержке glo: RAP (Бангладеш)

На показе дизайнера Рокаи Ахмед Пурны – участника GLOBAL TALENTS при поддержке glo московская публика познакомилась с культурой Бангладеша. Местные модницы создают современные наряды невероятной красоты, используя традиционные предметы одежды из натуральных тканей.

Когда погас свет в зале, публика совершила путешествие под аккорды баула – народной песни Бангладеш и западной Бенгалии в Индии. Первые выходы были насыщены народными цитатами: основу составляли комплекты из топов, подхваченных шлицей на спинке, и брюк сальваро – эти штаны широкие сверху и уже внизу. Удлинённые рубашки из льна под названием камиз и пиджаки были запринтованы мозаикой из мифов этого народа, который поклонялся языческим богам в образе животных.

В середине показа народная эстетика племён сменилась платьями в стилистике школьной униформы. На рубашке единственного молодого человека крупными буквами было написано слово Education.

Третий блок был посвящен России. На подиуме появились традиционные сарафаны из льна с разными кокетливыми деталями и, конечно, матрешкой. Символ нашей страны красовался в качестве аппликаций и брелока на поясе. Проект GLOBAL TALENTS реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года. GLOBAL TALENTS проходит при поддержке glo.

NUÓNE

Довольно молодой питерский бренд NUONE отличается внимательностью к деталям и желанием существовать вне времени. В представленной коллекции зрители могли увидеть как облегченные весенне-летние варианты, так и утепленную верхнюю одежду. Важно, что образы легко разбираются на разные составляющие, которые удачно приживутся в гардеробе любого человека, которому нравится такой стиль. В этой коллекции было много неона: водолазки, велосипедки, боди. Вещи выглядели так, как будто их очень легко трансформировать во что-то другое. Неопреновые пальто, объемные пуховые куртки, яркие цветовые решения, заколки для волос как элемент фурнитуры (в одном из образов они были использованы вместо погон), фартуки, надетые поверх пальто из той же ткани и тон-в-тон. Принты, использованные в коллекции, являются сочетанием абстрактных рисунков и графики. В целом, показалось, что эти вещи универсальны и применимы как к женщинам, так и к мужчинам. Основные цвета коллекции – желтый, синий, красный, черный и белый. Пожалуй, самым выбивающимся из общего настроя стало платье-трапеция, выполненное из плотной ткани цвета металлик.

M.I.R. 277

Natali netski

Первым на подиуме появилось легкое пляжное шифоновое платье с едва заметным принтом тай-дай, и стало понятно, что коллекция будет по-летнему приятной. Хаки, пыльно-розовый и белый появлялись чаще всего. Под короткие пляжные туники с глубоким вырезом надевались короткие топы без бретелей. Брюки-палаццо, летящие и широкие, принтованные сверху донизу, удачно дополнялись топами на одно плечо или жакетами. В волосах моделей были ленты тон-в тон какой-либо составляющей образа, которые развевались при ходьбе и дополняли образ. Это периодически напоминало бохо или хиппи. Кстати, иногда модели появлялись с аксессуарами в виде сумок с изящными деталями вроде перьев или бахромы.

Popov Fur

Яркая и динамичная коллекция Алексея Попова состояла из всевозможных меховых изделий. Они, с характерными надписями ("pop", "off", "brusnika") и геометричными принтами, поражали воображение. Представленные меховые изделия были дополнены вещами спортивного стиля с лампасами, капюшонами и молниями. Также образы дополняли вязаные балаклавы. В коллекции, кроме привычных шуб, много неона, меховых сумок, парок с меховой отделкой. Появился и меховой худи, а также кожаная куртка бирюзового цвета с меховой отделкой. И пусть здесь невозможно было выделить основные цвета – так уж это было разнообразно – изделия выглядели эффектно и впечатляюще.

PeGas

На этот раз дизайнер решил впечатлить зрителей простотой. Это считывалось через цвета: бордовый, бирюзовый, белый, чёрный – этим и обошлось. Также читалось в принтах – скромные цветы, украшающие отдельные части изделий, и одинокие логотипы. Да и в фасонах – самые простые варианты платьев, комбинезонов и футболок, юбок и брюк были представлены на этом показе.

Judi Green

Эта коллекция была самой женственной из всех представленных в данном показе. Модели с плетёными шляпками герцогинь выглядели аутентично и изящно. На подиуме появлялись представительницы совершенно разных эпох и вкусов. Изделия были изготовлены, в основном, из летящих тканей или трикотажа. Самым популярных принтом был горох. Безусловно, притянули внимание два бархатных пальто медового и розового цвета, а также костюм в морском стиле, отлично подходящий для отдыха в теплой стране. Различная фурнитура заставляла отнестись к коллекции с большим вниманием: чтобы рассмотреть и запомнить все, не представлялось возможным. Перья, кисточки, бахрома – глаза разбегались, но каждый образ был полноценным и законченным.

Golovina

На общем фоне эта коллекция стала очень успокаивающей. Элементы стиля сафари, тренчкоты и соломенная шляпа с широкими полями, пиджак, надетый задом наперед, пастельные тона. На подиуме появилось и тройное сочетание из брюк, платья и жакета. Здесь было место и для асимметрии, и для накладных карманов на костюме с юбкой в клетку, который был дополнен длинным кардиганом молочного цвета, и даже для брендовых пакетов. Шоу-стоппером стало серебристое утонченное платье с рукавами реглан, а модель несла в руках мини-сумку с суккулентом внутри. Мило, женственно и бесспорно красиво.

Aristokrat kids

Улыбающиеся маленькие девочки или уже почти девушки дефилировали долго и представили вниманию зрителей очень много совершенно разных вещей. Это было буйство тканей и красок – как и всегда в детстве. Важно заметить, что все модели были предельно естественными, если смотреть на прическу и макияж. В одежде же – совершенно наоборот: пайетки, пышные юбки, блестки, банты, обилие деталей, бахрома. Всевозможные цвета и фасоны, платья принцесс и даже королев – кажется, каждая девочка нашла бы платье мечты в этой коллекции.

GLOBAL TALENTS при поддержке glo: Anano D. Bakradze

Дизайнер молодого грузинского бренда Анано Бакрадзе оставил попытки сделать коллекцию в стиле casual и создал настоящую ночную красавицу. В нарядах соединяются откровенная сексуальность транспарантных водолазок и элегантность верхней одежды, которая защищает ее от взглядов нежеланных поклонников. В ее гардеробе находится вариатив пальто величественного вида – от мохеровых моделей силуэта эпохи декаданса до пальто из гофрированного плюша с корсетным акцентом на талию. Иногда героиня применяет изобретательную стилизацию, оборачивая вокруг плеч боа из чернобурки и надевая шляпу медузы, щупальца которой сделаны из сверкающих кристаллов. Грузинская Венера вхожа на элитные вечеринки, но душа ее стремится в заснеженные Альпы. Там она будет потягивать глинтвейн в оверсайз-свитере с танцующей белоснежной бахромой, где кусочки скатанной шерсти напоминают воздушный рис. Российская публика изголодалась по такому великолепному зрелищу с точки зрения эстетики.

ASIYA BAREEVA

Работы дизайнера и художницы Асии Бареевой всегда эмоционально насыщенные. Ткани, которые использует художница, различного происхождения: подарки друзей, семейные вышивки, случайные находки из путешествий. С 2015 ее бренд ASIYA BAREEVAежегодно выпускает 2 коллекции. В команде работают три человека: сама Асия, портная Юлия и конструктор Ирина. Новая коллекция бренда получилась футуристичной и в то же время традиционной. Дизайнер показала вариации на тему национального костюма разных стран, но всё в присущей Асии минималистичной манере. Здесь были вещи, похожие на среднеазиатские халаты, славянские передники, короткие корейские курточки чогори, мусульманскую парду – никабы, хиджабы, бурки. Модели проходили по залу не под музыку, а под уютные для человеческого уха звуки – треск огня, шум капель воды, шуршание винилового проигрывателя. Лоскутный рисунок, контраст фактур и многослойность множили обилие текстиля и создавали практически тактильное ощущение от шоу. Особенно интересно дизайнер подала гороховый принт, который в начале 20-го века ассоциировался с образом девушки пинап, а к концу века с психоделикой авангарда. Но на этом контрасты только начинаются. Лица моделей были полностью закрыты изящным кружевом, при этом обувь – яркие кроссовки. Вышивка крестом будто из бабушкиного сундука сочеталась с остромодными балаклавами.

Экспедиция НХП

Проект "Экспедиция НХП" проведен совместными усилиями Минпромторга России, Национальной палаты моды, Фонда содействия развитию народных художественных промыслов "Рустрендс". В рамках проекта студенты из итальянского вуза Polimoda (Флоренция) вместе со студентами Школы дизайна ВШЭ побывали на главных российских предприятиях, сохраняющих народные промысловые традиции (Завод Ордена Дружбы народа "Объединение Гжель", Ордена "Знак почета" АО "Хохломская роспись", ООО "Торжокские золотошвеи", ООО "Фабрика оренбургских пуховых платков", АО "Императорский фарфоровый завод").

В совместной коллекции пуховый платок подвергается деконструкции, хохлому прогоняют через цветовые фильтры, а гжельская синева преображается в градиенты в технике тай-дай. Студенты показали не только длинные платья, напоминающие традиционный русский костюм, но и комплекты миди и мини. Ярким открытием показа, привлекшим особое внимание публики, стал панковский образ, созданный Кьярой Римондини. Она сделала красную лаковую куртку с вырезом на спине, который, как оклад иконы, обрамляет образ Богоматери с младенцем. Таким образом, студенты не ограничивались отсылками к традиционным ремеслам. В одежде они выразили свои впечатления о России как стране с богатым культурным наследием.

OKSANA FEDOROVA

OKSANA FEDOROVA поддержала программу "Московское долголетие", в показе дизайнера участвовала модель старшего возраста. Свет погас и послышались звуки песни "Ах ты ноченька" в исполнении Дмитрия Хворостовского, и все в зале поняли, что коллекция – о России. Коллекция получилась спокойной, не вычурной и сдержанной. В деталях заметно, что действительно были переосмыслены российские костюмы разных эпох: рукава фонарики, головные уборы, напоминающие кокошники, кружевные перчатки, узоры, кафтаны, меховые воротники. Основные цвета коллекции – холодный бежевый, чёрный, красный, белый и серый. В некоторые моменты образы относили зрителей к образу крестьянки, в другие – к Анне Карениной и чему-то дворянскому. Но вся эта история была о женщине во всех ее проявлениях. Например, двубортный жакет с кюлотами в ломаную клетку, сочетающий белый и бежевый, подошёл бы современной и уверенной в себе девушке. А последнее бархатное платье со шлейфом стало бы отличным выбором для вечернего мероприятия.

YASYA MINOCHKINA

Яся Миночкина поддержала программу "Московское долголетие", в показе дизайнера участвовала модель старшего возраста. При создании коллекции дизайнер Яся Миночкина использует новейшие разработки в области текстиля с лучших фабрик Италии, Франции и Швейцарии, с которыми ее именной бренд работает на постоянной основе. One of a kind вышивки выполнены по собственным эскизам дизайнера. Технологичные ткани дополнены элементами ручной работы для сохранения старинных техник и поддержки традиций рукоделия. Основной мотив при создании тканей – блеск, переливы, глиттер, вдохновленные работами современной японской художницы Яей Кусамы и в особенности ее инсталляцией Infinity Mirrored Room. Дизайнер использует темные насыщенные цвета, на выбор которых ее вдохновили работы Олафура Элиассона: черный, алый, фиолетовый. Осенние оттенки дополнены акцентными пайетками и деликатными яркими узорами. В коллекцию добавляется актуальный анималистический принт – леопард, но в необычных для этого рисунка цветах, золотом и фиолетовом. Мини-платья Яся Миночкина дополнила серебристой верхней одеждой вроде пуховиков и жилетов (чем не идеальный наряд для горных лыж?) и вечерней группой из объемных жаккардовых костюмов и платьев в пол из тончайшего прозрачного шифона с рюшами.

PRODUCT OF IMITATION

Российский дизайнер Антон Галецкий вернулся в модную индустрию. Вместе с Еленой Витебской они основали бренд PRODUCT OF IMITATION, дебютный показ которого прошёл в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

PRODUCT OF IMITATION – это модная, актуальная и доступная одежда для современных женщин. Бренд позиционирует свой стиль как синтез трендов и обнаженная суть всей индустрии. Дизайнеры адаптировали свои идеи, которые и стали этим "продуктом подражания". В творческом тандеме Антон занимает место креативного директора, а Елена является директором марки.

Дебютная коллекция осень-зима 19/20 вдохновлена стилем принцессы Дианы и эпохой 80-х. Асимметрия и необычные принты, фуксия и электрический синий, переосмысление культурных кодов – на этом построена коллекция и стилизация показа. Классические костюмы с увеличенными плечами хорошо уживаются с худи, в моду вошли кепки с логотипами, пайетки и бархат. "I'm luxury few can afford" – девиз коллекции, замеченный на одном из свитшотов.

Аккомпанементом к шоу стала фортепианная музыка в исполнении композитора и пианиста Миши Фомина. За его плечами коллаборация с американским дизайнером Томом Брауном для рекламной кампании Thom Browne осень-зима 18/19.

JULIA DALAKIAN

Группа заразительно танцующих девочек открыла показ Юлии Далакян. Они ничем не отличались от профессиональных моделей, но у них было одно преимущество – виртуозно танцевать Vogue и вызывающе снимать куртки до такой степени, что зал разразился аплодисментами. Все базовые вещи были перенесены в будущее, где девушки с ночи до утра танцуют модные хореографические направления. Когда стала проглядывать продуманная сексуальность, стало понятно, что перед нами девушка Бонда. Она давно отказалась от вычурных комбинезонов из латекса и выбрала альтернативную версию из денима в гормошку, которая выгодно подчеркивала талию, а также брючные комплекты из шелка оттенка баклажана с серебрянными бусинами. В середине показа девушка Бонда переместилась с вечеринки в офис на самом высоком этаже небоскреба и для этого украсила скучные фланелевые костюмы кружевами, аппликациями журавлей и цветов. На фоне сдержанных гамм выделялся монохромный комплект цвета бордо с жакетом кимоно. В её жизни множество неожиданных поворотов, поэтому на многих свитшотах и юбках-карандаш пересекались золотые линии.

Из аксессуаров были выбраны прозрачные ботильоны до щиколотки в паре с черными носочками.

HOVANSKIE

В 2017 году близнецы Илья и Никита Хованские основали свой модный бренд, который отдает предпочтение смелым образам. В своих коллекциях дизайнеры делают акцент на необычных формах, которые сочетаются с элегантным кроем. Братья показывают нестандартный подход в создании образов, их вещи выглядят женственно, смело и современно.

Новая коллекция заражает безумием поколения миллениалов, но больше всего она похожа на мечты девушки, застрявшей в гуще офисного планктона. Она носит огромные деловые костюмы и бейджи вместо драгоценной брошки на коктейльном платье. Надев очки для бассейна, героиня уже готова вырваться из города и прихватила с собой гибрид летней шляпы и панамки. Для нее обычное пальто с сатиновым отливом – лишь повод забежать на вечеринку. И вот от напускной агрессии делового костюма уже ничего не осталось, и она уже хрупкая и ранимая девочка, которая закрывает показ под песню "Трудный возраст" МакSим.

RUBAN

Принцип красивой изнанки дизайнеры реализовали буквально: они будто бы вывернули все вещи швами наружу и с гордостью представили их миру – одинаково идеальные с двух сторон. Отсюда проходящий через всю коллекцию акцент – на контрастной отстрочке швов, на этикетках и составниках (“100% RUBAN” – гласят они), пришитых с наружной стороны, на нарочито демонстрируемых конструктивных элементах.

Основным стал паттерн, составленный из контуров лекал, сохранившихся в архивах ателье за годы работы над коллекциями. Он украсил в виде вышивки объемные пальто и невесомое платье из сетки, в виде принта – белую рубашку-трансформер. Дополнили паттерн имитации технических надписей и наметочных швов, выполненные вручную.

Продолжив работу с традиционно легко покоряющимися смелым замыслам дизайнерского дуэта материалами, Алиса и Юля Рубан также открыли для себя и новую область экспериментов. Самые характерные бестселлеры марки – пальто-коконы из шерсти и тренчи из хлопка – впервые дополнили пуховики, украшенные функциональными деталями. Короткий пуховик – молниями, с помощью которых можно приталить модель, длинный – откидывающейся кокеткой, открывающей плечи (дань часто переменчивой погоде). Второй осенне-зимний сезон дизайнеры также с удовольствием работают с искусственным мехом. В этот раз сестры Рубан на шубы поместили оверлочные швы с лицевой стороны и представили к ним весьма необходимый аксессуар в холодном климате – меховой шарф-плед.

В противовес объемной верхней одежде дизайнерский дуэт включает в осенне-зимнюю коллекцию легчайшие коктейльные и вечерние образы: полупрозрачную кружевную комбинацию и топ, платье из сетки и шелковое платье-макси. Последнее декорировано крючками, меняющими, по пожеланию обладательницы, силуэт до неузнаваемости

ALEXANDER ARUTYUNOV

В новой коллекции Александра Арутюнова шествует космическая героиня, демонстрируя все свои соблазнительные части тела, не боясь быть открытой и сексуальной. Дизайнер решил добавить в новой осенне-зимней коллекции космического шарма, металлизированных цветов, геометрических костюмов и огромных шляп.

Будущее не только наступило, но и стерло границы между космическим и земным. Поэтому, если в вашем гардеробе еще нет одежды с принтом в виде ракеты или объемных золотых аксессуаров, пришло время это исправить. Дизайнер экспериментирует с галактическими принтами, формами и тканями, но делает это с умом – например, брюки-ботинки из металлической ткани станут must have в новом сезоне.

Дизайнер обратил внимание не столько в сторону космоса, сколько в сторону взаимодействия человеческого тела и прогресса, создавая коллекцию на грани науки и фантастики. Подхватил волну интереса к другим мирам, занялся поиском новых форм и материалов, стал размышлять об одежде будущего благодаря павильону "Космос" на ВДНХ, который повлиял на его воображение после своей реконструкции.

Объединяющие элементы коллекции – обилие кожи, золотых объемных аксессуаров, твида и обуви в стиле 80-х. Благодаря коллекции бренда Alexander Arutyunov у современного зрителя появится возможность заглянуть в гардероб смелых и современных женщин.