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Пресс-релизы

Вкусно было всем: в Москве завершился гастрономический фестиваль

Фото: Пресс-служба
Фестиваль "ВКУСНО!" стал настоящим праздником для всех любителей вкусной и полезной еды. Гости фестиваля отправились в кулинарное путешествие по гастрономической улице StrEAT, в котором узнали особенности национальных кухонь Китая, Индии, Вьетнама, Италии, Грузии, Израиля, Кипра и других стран.
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На кулинарных мастер-классах своим опытом поделились лучшие шеф-повара Москвы: Вадим Силантьев, Кулинарная студия DELI; Сергей Леонов, автор кулинарной книги "Еда как праздник"; Елена Савчук, проект BOTWA; Виктор Апасьев, ресторан JIS. Весь день известные диетологи и wellness-коучи делились секретами красоты и здоровья, а дегустации и розыгрыши призов гарантировали хорошее настроение для всех гостей.

Но это еще не все: гости фестиваля узнали, какие компании, заботясь о качестве своей продукции, уделяют особое внимание теме здорового питания. В рамках фестиваля прошла Церемония награждения победителей премии "Здоровое питание", победителями которой ежегодно становятся компании, которые вносят существенный вклад в развитие и популяризацию идей здорового образа жизни.

Кристина Свечникова, продакт-менеджр Panasonic. Фото: Пресс-служба

"Я горжусь тем, что группа компаний Performance Group победила в премии “Здоровое питание” сразу с двумя брендами – Performance Food и Level Kitchen. Такие награды подтверждают, что мы на правильном пути: делаем полезные и вкусные программы, которые радуют и облегчают жизнь наших клиентов", – делится впечатлениями Президент Холдинга Performance group Артур Зеленый.

Сегодня интерес к здоровому образу жизни набирает обороты и становится стилем жизни во всем мире.  Если еще несколько лет назад можно было говорить только об отдельных здоровых продуктах, то сегодня "здоровые тренды" стали приоритетом для многих компаний. Это доказывает один из лауреатов премии – компания Panasonic, чья кухонная техника помогает приготовить не только вкусную, но и полезную еду на каждый день.

"Мы нечасто задумываемся, как много значит для нас еда. А зря, ведь это не только естественная, но и эстетическая, культурная потребность человека. Выражать себя, придумывать новое, собираться вместе за большим столом. Panasonic помогает и вдохновляет всех поклонников кулинарии уже очень много лет. И нам очень приятно, что профессиональное жюри высоко оценило нашу новую линейку кухонной техники, вдохновленную концепцией Experience Fresh. Она позволяет делать полезные и невероятно вкусные блюда – как в ресторане!", – комментирует победу глава департамента бытовой техники Panasonic Россия Роман Горновой.

В России каждый год появляется все больше новых товаров, которые стремятся завоевать доверие потребителя. Именно поэтому одной из важнейших номинаций премии является номинация "Выбор потребителей".

Елена Паночевных, PR-директор

О том, какие предпочтения сейчас у людей и как определяли победителей в специальной номинации "Выбор потребителей" рассказала Инна Караева, Директор по развитию бизнеса Исследовательского холдинга РОМИР: "Слепое органолептическое тестирование осуществлялось с специальной тестовой лаборатории РОМИР. Потребитель оценивал продукты не за счет красивой упаковки и хорошего маркетинга, а по вкусовым ощущениям. Тесты позволили узнать, какие продукты выбирает потребитель сегодня".

Одним из таких победителей стала компания "НЛ Континент".

"Мы очень рады, что флагманский продукт нашей компании "НЛ Континент" – коктейли Energy Diet SMART™ – получил премию "Выбор потребителей"! И это нам действительно важно, ведь народная премия – объективное признание результатов кропотливой работы команды наших специалистов, вложивших в разработку вкусного и сбалансированного коктейля профессионализм, многолетний опыт, компетенции и… любовь!" -  рассказала pr-директор компании "НЛ Континент" Елена Паночевных.

Ведущий церемонии – Антон Привольнов – назвал более 40 компаний-победителей премии. Среди лауреатов: Кулинарная студия DELI, Newa Nutrition, NO SECRET BY VALERIYA, Siberian Wellness, ЗАО "Умалат", АО "Липецкий хладокомбинат", ОбедБуфет, ЗАО "Краснобор", ТМ "Вкуснотеево", ОАО "Ламзурь", ООО "ПОЛЕЗЗНО", Питомник "Сады Кубани", ООО "БАЛАНС ВКУСА", ООО "Группа компаний "Дарница", Nature's Own Factory, АО  "Мясокомбинат Клинский" (ТМ "Умка"), ТМ "BOMBBAR", Сеть ресторанов "На Парах", ТМ "Село Зеленое", ООО "Воловский бройлер", ТМ "Петелинка", Пищевой комбинат "Линфас", КОМПАНИЯ "ПРОДУКТ-СЕРВИС", ТМ "Территория вкусофф", ООО "Мармеладная Сказка", ГК "Органик Сайбериан Гудс", ООО "Кока-Кола Софи Дринк Консалтинг" (AdeZ), ЗАО "МИРРА-М", Juicy Food, СЗАО "Серволюкс", The Live Coffee Company, АО АИСФеР.

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