Михаилу Борисову 70 лет
Для большинства россиян Михаил Борисович – главный Волшебник страны. Ведь он каждую неделю, вот уже на протяжении почти 25 лет, объявляя о выигрышах в лотерею "Русское лото", делает людей счастливее. И любопытно, что лотерея "Русское лото" в 2019 году тоже отмечает юбилей – 25-летие. Первый выпуск "Русского лото" вышел 16 октября 1994 года в 11:15 на канале РТР.
"Тогда мы и представить не могли, что наше шоу станет долгожителем и обретет всероссийский масштаб. – вспоминает Михаил Борисов. – В новогоднюю ночь 1996 года я поздравлял народ после президента. Для всех я стал Дедом Морозом, который раздает подарки круглый год".
Юбиляр признается, что всенародно любимая лотерея "Русское лото" сделала его, как и миллионы людей, счастливее. Благодаря телепроекту он узнаваемый, популярный, востребованный ведущий. Но не менее важную роль в его жизни играет педагогическая деятельность.
В настоящее время Михаил Борисов заведует кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина и кафедрой эстрады в ГИТИСе, преподает в школе Константина Райкина и в МГУ. Среди выпускников Михаила Борисовича именитые актеры современности: Андрей Соколов, Екатерина Гусева, Александр Семчев, Александр Олешко, Антон Макарский, Мария Порошина и многие другие. Все они называют Борисова своим Учителем.
Михаил Борисович ставит спектакли, снимается в кино (в его фильмографии 14 кинокартин), пишет книги, выпустил несколько актерских и режиссерских курсов. Такой энергии и творческой активности можно только позавидовать!
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