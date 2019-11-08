Леван Горозия сразился с сотрудником "Ленты" в баскетбол

Конечно же, самые смелые не остались в стороне! Так, известный хип-хоп исполнитель Леван Горозия и его брат Мераби оказались в эпицентре дерзких событий, произошедших в одном из московских гипермаркетов "Лента".
В редкие, свободные от работы минуты, артист и его брат не прочь повеселиться вместе, что случается в разных, иногда самых неожиданных местах. В этот раз братья устроили соревнование по стритболу прямо в гипермаркете "Лента".
Как истинные герои Doritos, они придумали свои особые дерзкие правила. Техничными "трёхочковыми" ребята забрасывали в корзину…пачки чипсов. Зрелище было таким захватывающим, что даже некоторые сотрудники гипермаркета не удержались и решили составить братьям конкуренцию. Никто не ожидал, что звездой этого импровизированного турнира станет штатная кассирша вечерней смены. Она удивила даже Левана и Мераби, оформив феерический слэм-данк не отрываясь от работы.
По словам Левана, брат всегда разделял его увлечение баскетболом. Это научило их всегда вместе круто проводить время вне зависимости от обстоятельств, ведь для этого нужен только брат рядом и мяч, а может и не мяч вовсе.
Леван Горозия всегда говорил, что любая игра здорово формирует характер. Это о вере в себя, о новых свершениях. Нужно быть смелым, чтобы идти до победного конца.