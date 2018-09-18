В Москве пройдет ретроспектива фильмов "Эхо единорогов"
Фильмом открытия станет картина "Полина", которую представят создатели в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 18 сентября. Свое название ретроспектива получила благодаря кинопремии "Золотой Единорог", присваиваемой международным жюри в рамках ежегодной Недели Российского Кино в Великобритании – в номинации "Лучший зарубежный фильм о России".
На
суд зрителей будут представлены 13 фильмов – 7 игровых и 6
документальных, один из которых анимационный. Показы пройдут в Москве
(18-23 сентября, кинотеатр "КАРО 11 Октябрь"), в Санкт-Петербурге (19-23
сентября, "КАРО 11 Охта"), а затем 1-7 октября в Воронеже ("Пролетарий"). Открыта продажа билетов.
"Тот факт, что нам представили на конкурс нашей международной премии "Золотой Единорог" такое количество фильмов, говорит о большом интересе к России, ее истории и культуре, к ее жителям и красоте природы. Нам даже пришлось разделить премию за лучший фильм о России на две: для игровых и для документальных фильмов. Мы рады, что у нас получилась очень неплохая и разнообразная программа, которая поможет российским зрителям узнать, как их страну видят со стороны, рады, что наша кинонеделя в Британии и эхо нашего фестиваля в России способствуют взаимопониманию между народами и их сближению", – заявил Филип Перкон, основатель и Генеральный продюсер Недели Российского Кино и премии "Золотой Единорог".
География
представляемых в рамках "Эха" фильмов весьма широка: Германия,
Великобритания, Греция, Франция, Эстония, Бразилия, Канада… Разнообразны
и привязки к российской тематике: фильм может быть основан на
литературном произведении русского классика или на истории, к примеру,
движения хиппи в Советском Союзе, или на судьбе человека. Условия
конкурса не ограничивают фантазию кинематографиста, но ограничивают
сроки: фильмы должны быть выпущены в прокат не ранее 18 месяцев к
моменту начала фестиваля, который прошел в Великобритании в конце ноября
2017 года.
"За последние годы кино проникло во все сферы человеческой культуры. Оно дает возможность обучаться, воспитывает и мотивирует. Долгосрочное и плодотворное партнерство с Неделей Российского кино в Великобритании и кинопремией "Золотой Единорог" подтолкнуло нас к расширению деятельности Университета "Синергия" и созданию на базе вуза специализированного Факультета театра, кино и телевидения, в рамках которого мы будем готовить актеров театра и кино, звукорежиссеров и кинооператоров", – говорит Вадим Лобов, сопродюсер фестиваля, исполнительный директор Университета "Синергия".
В программу "Эха Единорогов" включены как победители, так и номинанты. В 2017 году обладателями премии "Золотой Единорог" стали "Леди Макбет" среди игровых фильмов на российскую тематику, и "Олег и редкие искусства" – среди документальных. Многие из фильмов представят режиссеры или продюсеры и/или ведущие актеры. Так, например, фильм "Полина", Франция, представят режиссер Валери Мюллер и исполнительница главной роли Анастасия Шевцова; анимационный документальный фильм "1917 – настоящий Октябрь", Германия, Франция, представит режиссер Катрин Роте, которая поделится секретами мастерства анимации.
Участники "Эха Единорогов":
Предрассудки против теней, Франция, представит актриса Анастасия Лебедева
Хроники Мелании, Латвия, Финляндия, Чехия
Леди Макбет, Великобритания
Полина, Франция, представят режиссер Валери Мюллер и актриса Анастасия Шевцова
Красный русский, Бразилия, представит режиссер Чарли Браун
Сын Софии, Греция, Болгария, Франция
1917 – настоящий Октябрь, Германия, Франция, представит режиссер Катрин Роте;
На никелевой Луне, Канада, Россия
Placebo: Alt.Russia, Великобритания
Олег и редкие искусства, Испания
Советские хиппи, Эстония
Освобождение. Инструкция по применению, Франция
Москва никогда не спит, Ирландия, России, представит режиссер Джонни О’Райлли;
Подробнее о премии "Золотой Единорог" и Неделе Российского Кино в Великобритании - на пресс-конференции в ТАСС в октябре с участием известных кинематографистов – гостей фестиваля-2018. Дата будет объявлена дополнительно.
СПРАВКА: "Неделя Российского Кино" (Russian Film Week) – это кинофестиваль, который ежегодно, с 2016 г., проводится в Великобритании. В рамках Кинонедели также проводится конкурс на получение премии "Золотой Единорог" (Golden Unicorn Awards), в котором участвуют фильмы российских кинопроизводителей, но также и зарубежных – при условии, что они связаны с российской тематикой. По итогам конкурса международное жюри присуждает премии "Золотой Единорог" по 12 категориям, в том числе и за лучший зарубежный фильм о России и за продвижение ee культуры за рубежом.
Концепция Кинонедели состоит в привлечении внимания к российской культуре и истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания профессиональных и деловых связей.
Партнерами проекта стали Министерство иностранных дел и Министерство культуры РФ, Британский Совет, Университет "Синергия", Британский институт кино (BFI), Британский фестиваль независимого кино Raindance, Студия "Рок".
В попечительский совет фестиваля входят такие известные деятели кинематографии как Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Рейф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув и другие.
Для участия уже в первом фестивале в 2016 г. прибыли более 50 режиссеров, продюсеров, актеров. Более 4500 человек посмотрели фильмы и приняли участие в дополнительных мероприятиях; 92% билетов были распроданы в первые две недели после появления информации. В 2017 эти цифры выросли вдвое: в мероприятиях кинонедели приняли участие около 10000 человек, делегация кинематографистов составила около 100.
По оценкам экспертов это – крупнейший подобного рода фестиваль зарубежных фильмов в Британии. При этом, организация фестиваля ведется силами волонтеров бесплатно.
В программу, помимо кинопоказов, включены встречи, беседы и мастер-классы деятелей кино, выставки, музыкальные выступления, мероприятия для представителей киноиндустрии: питчинги, кастинги, встречи с потенциальными партнерами, дистрибьюторами и инвесторами – с участием известных продюсеров и кинопрокатчиков.
Кульминацией кинонедели является торжественная церемония награждения премией "Золотой Единорог" с благотворительным аукционом в пользу избранного фонда, действующего в России, в 2018 году это фонд "Обнаженные сердца".
В 2018 году будет впервые проведен мини-фестиваль фильмов, снятых детьми; все полученные средства от его организации также пойдут на благотворительность.
Контакты:
Мария Александрова, Глава PR Недели Российского Кино в Великобритании и премии "Золотой Единорог" +44 7801 069 646; maria@russianfilmweek.org
Ольга Курскова, Руководитель российского представительства RFW +7 915 040 09 97; okurskova@synergy.ru / olga@russianfilmweek.org
Сайт: www.russianfilmweek.org
Мероприятие состоится в конце сентября
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