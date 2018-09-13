Очень смешную комедию покажут в МДМ

Театральный продюсер Дмитрий Богачев ("Призрак Оперы", MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", "Русалочка", CHICAGO, "Звуки музыки", ZORRO, "Золушка", CATS, "Поющие под дождем", "Бал вампиров" и "Привидение") продолжит представлять российские и мировые мюзиклы в театре МДМ – крупнейшей мюзикловой сцене страны. В год 30-летия Московского дворца молодежи и 15-летия театра МДМ возглавляемая Богачевым театральная компания "Московский Бродвей" с продюсерской компанией "Фэнси Шоу" и театром МДМ образовали новый альянс, подписав соглашение о стратегическом партнерстве.



Однако двойной юбилей театра МДМ 6 октября будет отмечен премьерой не мюзикла, а драматического спектакля "Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса. По утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Оригинальная постановка, впервые показанная лондонским Mischief Theatre в 2013 году, бьет рекорды популярности в обеих театральных столицах мира, а теперь ей предстоит завоевать признание зрителей третьей столицы – Москвы.

"Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" покорила зрителей всех возрастов в 20 странах пяти континентов. Беспрецедентная популярность спектакля подтверждена тремя самыми престижными мировыми театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), "Мольер" (Франция, 2016) и "Тони" (США, 2017).

По сюжету пьесы, труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций, с которыми тщетно пытаются справиться внешне невозмутимые артисты и в которых подчас приходится принимать участие и зрителям спектакля.

"Те, кто знаком с постановками мюзиклов, которые я имел честь представить на сцене театра МДМ, будь то „Призрак Оперы“ или MAMMA MIA!, CHICAGO или „Бал вампиров“, могут поверить, что мы не разочаруем наших зрителей, – обещает продюсер постановки Дмитрий Богачев. – Но на этот раз мы представим не мюзикл, а настоящий бродвейский драматический спектакль, к концу которого от непрерывного хохота у взрослых и детей будут болеть скулы! Зрителей ждет множество неожиданностей и сюрпризов, начиная прямо с театрального фойе. Такой веселой комедии они еще не видели!"

В основе постановки – захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии – Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков "Монти Пайтон", уходящий корнями в итальянскую комедию дель арте, французскую буффонаду и англо-американский слэпстик. Авторы постановки (режиссер спектакля – Марк Белл) наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой стали многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и "Лицедеи".

В труппе российской постановки "Очень смешной комедии о том, как Шоу пошло не так" – созвездие артистов ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко, "Ленком", "Сатирикон", а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.