Очень смешную комедию покажут в МДМ
Однако двойной юбилей театра МДМ 6 октября будет отмечен премьерой не мюзикла, а драматического спектакля "Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса. По утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Оригинальная постановка, впервые показанная лондонским Mischief Theatre в 2013 году, бьет рекорды популярности в обеих театральных столицах мира, а теперь ей предстоит завоевать признание зрителей третьей столицы – Москвы.
"Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" покорила зрителей всех возрастов в 20 странах пяти континентов. Беспрецедентная популярность спектакля подтверждена тремя самыми престижными мировыми театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), "Мольер" (Франция, 2016) и "Тони" (США, 2017).
По сюжету пьесы, труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета пытаются поставить детектив в духе Агаты Кристи. Все их попытки оборачиваются чередой невероятных комичных ситуаций, с которыми тщетно пытаются справиться внешне невозмутимые артисты и в которых подчас приходится принимать участие и зрителям спектакля.
"Те, кто знаком с постановками мюзиклов, которые я имел честь представить на сцене театра МДМ, будь то „Призрак Оперы“ или MAMMA MIA!, CHICAGO или „Бал вампиров“, могут поверить, что мы не разочаруем наших зрителей, – обещает продюсер постановки Дмитрий Богачев. – Но на этот раз мы представим не мюзикл, а настоящий бродвейский драматический спектакль, к концу которого от непрерывного хохота у взрослых и детей будут болеть скулы! Зрителей ждет множество неожиданностей и сюрпризов, начиная прямо с театрального фойе. Такой веселой комедии они еще не видели!"
В основе постановки – захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии – Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков "Монти Пайтон", уходящий корнями в итальянскую комедию дель арте, французскую буффонаду и англо-американский слэпстик. Авторы постановки (режиссер спектакля – Марк Белл) наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой стали многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и "Лицедеи".
В труппе российской постановки "Очень смешной комедии о том, как Шоу пошло не так" – созвездие артистов ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко, "Ленком", "Сатирикон", а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.
Jacobs продолжает вдохновлять: мечтайте и говорите об этом смело!
Дарья Друзьяк попала в больницу
Прославленная артистка впала в панику
Поющую ведущую сняли в итальянском аэропорту
В театре Пушкина рассказали о судьбе актрисы