Экспериментальная сцена Skolkovo Jazz Science – разнообразие джазовых стилей и направлений

На этой же сцене выступит еще один хедлайнер Фестиваля – известный норвежский музыкант, один из лучших исполнителей северо-европейского джаза, трубач, композитор и руководитель собственного оркестра – Mathias Eick (Норвегия). В 2007 году он стал победителем международного конкурса молодых талантов "The International Jazz Award for New Talent".

Среди других участников Skolkovo Jazz Science на Экспериментальную сцену выйдут: одна из самых заметных соул-певиц столицы - Света Жаворонкова в составе Secret Atelier; группа "21 pm" или "Музыкальное трио Даниила Никитина" – коллектив, выходящий за рамки звука, использующий самые разнообразные музыкальные стили, помимо традиционной джазовой музыки и один из лучших пианистов/клавишников планеты и единственный в своём роде в России мультиинструменталист, владеющий ударными инструментами, бас-гитарой и вокалом – Валерий Степанов со своей группой.

В перерыве между выступлениями лекцию на тему: "Музыка меняет мозг? Запутанный клубок причин и следствий" на Экспериментальной сцене прочитает популяризатор науки и лауреат премии в области научно-популярной литературы "Просветитель" Ася Казанцева. А известный экономический и политический обозреватель Борис Грозовский поделится своими мыслями на тему: "Экономика свободы творчества".

На Главной сцене бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представит совместную программу с легендарной американской вокалисткой Fantine (США).

В непосредственной близости от Главной сцены развернутся Книжная ярмарка, специализирующаяся на литературе музыкальной тематики, и Vinyl Market, где посетители смогут купить или обменять редкие пластинки.

Как и в прошлом году, на площадке будет работать лекторий, спикеры которого расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий.

В сотрудничестве с фестивалем науки "WOW!HOW?" на площадке будут созданы интерактивные зоны и объекты в тематике Art&Science, откроются научные DIY-лаборатории.

Весь день на мероприятии будет открыт фудкорт, на котором гости могут познакомиться с лучшими московскими стрит-фуд проектами. В этом году их количество заметно возрастет.