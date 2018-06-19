В день памяти и скорби покажут "Ленинград 42/59"

В ночь с 21 на 22 июня в 00:00 на Крымской набережной Парка искусств "Музеон" состоится специальный предпремьерный показ драматического спектакля "Ленинград 42/59" Театра-студии "15" под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" и посвящен 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. На показе будут присутствовать первые лица правительства Москвы, уважаемые театральные и народные артисты.

Пронзительная история из уст сегодняшней молодежи о необходимости и о неспособности принимать жизненно важные решения вне зависимости от обстоятельств, в войне или в благополучии. Как прожить жизнь – жалея или требуя жалости, ненавидя или слишком любя, малодушно или горделиво, как успеть вовремя залечить свои душевные раны и спастись от гибели даже в мирное время?

"При работе над спектаклем мы исследовали период блокады до мельчайших подробностей, чтобы максимально бережно воплотить на сцене события того страшного времени. Мы исследовали души героев и, то, что нам удалось найти, отличается от канонического прочтения. Спектакль непростой и я уверен, что именно сейчас он нужен – честный, живой, без прикрас и заигрываний", — Дмитрий Бикбаев, режиссер и автор проекта, художественный руководитель Театра-студии "15" и Культурного Центра им. И.М.Астахова.

Музыкальное сопровождение, созданное специально для спектакля молодыми композиторами симфонического оркестра Арт-платформы Культурного Центра им. И.М. Астахова, на протяжении всего спектакля звучит вживую в исполнении авторов. С технической стороны процесс создания спектакля тоже получился уникальным – и актеры, и художники спектакля получили возможность участия, пройдя профессиональные отборы и испытания в рамках масштабных спецпроектов Арт-платформы.

Превью постановки покажут в рамках масштабной акции "Линия памяти 2018" Департамента культуры города Москвы, призванной чтить память ежедневного подвига советского человека в годы Великой Отечественной войны. В этот памятный вечер набережная парка озарится огнем 1418 свечей, каждая из которых обозначит конкретный день этой тяжелой кровопролитной войны.

Официальная премьера спектакля "Ленинград 42/59" состоится 26 июля на сцене Арт-платформы Культурного Центра им. И.М. Астахова, где постановка и обрела рождение.