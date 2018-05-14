Михаил Гуцериев превратит сцену Кремля в свой письменный стол

Юбилейный вечер Михаила Гуцериева состоится в Государственном Кремлевском дворце 19 мая 2018 года. Концерт станет настоящим праздником творческой мысли поэта. В этот вечер зрители увидят уникальное шоу с высокотехнологичными декорациями и яркими костюмами. Сцена Кремлевского дворца превратится в письменный стол Михаила Гуцериева, на котором разбросаны листы бумаги, выполненные из масштабных светодиодных экранов общей площадью более 400 квадратных метров.

Согласно задумке организаторов, экраны образуют кинетическую инсталляцию – листы бумаги будут парить над сценой и принимать самые разнообразные формы и образы. Специально созданная видеографика позволит зрителям побывать в эпицентре шторма, в Эдемском саду и даже очутиться за школьной партой и вспомнить первую любовь, полностью погрузившись в фантазийный поэтический мир, где их будут ждать выступления любимых артистов.

В праздничном концерте примут участие Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Валерия, Тамара Гвердцители, Жасмин, Денис Клявер, Зара, Александр Малинин, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Рада Рай, Слава, Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого, группа "Земляне", Натали, группа "На-На", Максим Покровский, Анита Цой, Наташа Королева, Ирина Круг, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Евгений Григорьев и многие другие. Все гости концерта будут исполнять песни, написанные на стихи юбиляра.

Михаил Гуцериев – современный российский поэт, автор стихов более 140 популярных песен в исполнении самых ярких звезд российской эстрады. Песни на стихи Михаила Гуцериева в сотрудничестве с ведущими композиторами ежегодно становятся лауреатами престижных музыкальных конкурсов и премий в России, таких как "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", "Российская Национальная Музыкальная Премия" и др. В 2016 году поэт установил рекорд – впервые за 45 лет существования фестиваля "Песни года" он стал автором 12 композиций, представленных в финальном концерте. В 2017 году общее количество песен автора, прозвучавших на "Песне года", достигло шестидесяти. 10 марта 2018 года Михаил Гуцериев получил Международную профессиональную музыкальную премию BraVo в номинации "Поэт года" .

Начало концерта в 18.00.