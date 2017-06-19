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Пресс-релизы

Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest

Фото: vk.com/boscofreshfest
Организаторы Bosco Fresh Fest, который пройдет 24 и 25 июня в музее-заповеднике Царицыно, спешат анонсировать полный список участников музыкальной программы фестиваля.
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В числе звездных хэдлайнеров, услышать которых в этот уик-энд можно на главной сцене: John Newman, Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, а также Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антоха МС, группа Браво и Vougal.

LINE UP: Parov Stelar, John Newman, Morcheeba, SOHN, Sevdaliza, Roots Manuva, Антоха МС, Браво, The Boxer Rebellion, Vougal, Guru Groove Foundation, On The Go, Наадя, DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam ,Voiski, Cape Cod, Route 8, Mall Grab, Leonid Lipelis, Selfieman, Young Adults, Vanyn, Weary eyes, Аня Ворфоломеева, Егор Пискунов, Sirotkin, Needze, Betelgeize, Geju, Ranishe Niyaak, Abelle, Suzanne Kraft, Krossfingers, Cultkitchen, Owlson, Dices b2b Panfilov, Filonov, Esthetic Joys Crew: Yssue, Iggy, Chiranuma.

Особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены, на фестивале для них открывается уникальная возможность услышать своих любимых музыкантов в необычном исполнении – свои композиции они представят в формате акустического концерта. В их распоряжении отдельная сцена, возглавить которую доверено On The Go и Наадя.

Ночной формат Bosco Fresh Night, который так полюбился слушателям в прошлом году, нашел свое развитие и в новом сезоне. 24 июня на территории музея-заповедника "Царицыно" ночная программа фестиваля будет представлена сразу несколькими сценами Esthetic Joys Stage, S.O.V.A Stage и др. Здесь состоятся выступления таких лидеров электронной сцены как  Guru Groove Foundation, DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam, Voiski и многих других. На S.O.V.A Stage свои live-сеты Cape Cod и Route 8. Услышать здесь можно также австралийца Mall Grab и соотечественника Leonid Lipelis, и многих других.

Выбранная в этом году площадка фестиваля усадьба Царицыно подарит организаторам и участникам неограниченные возможности для творчества. Дворцовый комплекс, расположенный на территории более 100 гектаров, позволит вместить 30 тысяч гостей: это в два раза больше, чем в прошлом году. Уникальный ландшафт позволяет воплотить задуманные фантазии организаторов: на фестивале будет организована приятная зона отдыха у воды, зона фудкорта, “эко-бары”, в конструкции которых задействованы настоящие деревья, несколько музыкальных сцен, зоны спортивных развлечений.

Стоимость билетов:

Ночная программа – 1000 рублей

Абонемент на 2 дня + ночная программа – 3000 рублей

Первый день + ночная программа – 2000 рублей

Второй день – 1600 рублей

VIP билеты – 10 000 рублей.

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