Критерии выбора безрецептурных препаратов при простуде и гриппе

Простуда и грипп – это вирусные инфекции, которые в лучшем случае выбивают нас из привычной жизни и заставляют уходить на больничный на 3-5 дней. В худшем случае развиваются тяжелые или затяжные формы, а также осложнения: синуситы, отиты, пневмонии.

Многие пациенты покупают на apteka.ru лекарственные препараты, с помощью которых надеются избавиться от простуды быстрее или хотя бы уменьшить симптомы. Мы расскажем, какие безрецептурные лекарственные препараты используются для лечения ОРВИ и гриппа, и как выбрать правильные лекарства. Перед применением любых методов лечения проконсультируйтесь с врачом.

Какие бывают препараты и зачем они нужны

При гриппе и простуде проводится лечение, задачей которого может быть:

ускорение выздоровления;

уменьшение симптомов;

снижение риска осложнений.

Иногда одни и те же лекарства способствуют достижению сразу нескольких целей.

Основные критерии выбора препарата:

эффективность;

безопасность;

лекарственная форма;

удобство применения;

длительность эффекта;

стоимость.

Препараты против вирусов

Простуду (так мы часто называем респираторные инфекции) и грипп вызывают вирусы или бактерии. Следовательно, противовирусные средства, кажется, должны быть основными препаратами для их лечения.

Но на самом деле это не так. В большинстве случаев противовирусная терапия не проводится, потому что простуда и грипп проходят сами по себе. В основном пациенты ожидают выздоровления, облегчая своё состояние симптоматическими средствами.

Но тем, кому нужно срочно вернуться к работе, выздороветь хотя бы на 1-2 дня раньше, в аптеках обычно рекомендуют безрецептурные препараты с противовирусным или иммуномодулирующим эффектом. Это интерфероны, индукторы интерферонов, противовирусные средства общего действия, растительные и другие иммуномодуляторы.

Примеры препаратов без рецепта: Циклоферон, Виферон, Арбидол, Афлубин.

Хотя мы обсуждаем безрецептурные лекарства, всё же проинформируем вас о том, что против гриппа существуют специфические противовирусные препараты: ингибиторы нейраминидазы. Но их можно использовать только по назначению врача.

Любые противовирусные средства и иммуномодуляторы от простуды целесообразно использовать не позже 2-3 дня после появления симптомов, а лучше – с первого дня. После этого срока существенная польза от их применения маловероятна.

Препараты для хорошего самочувствия

Основу лечения гриппа и простуды составляют симптоматические лекарственные средства. Они помогают легче перенести болезнь.

Жаропонижающие средства. Применяются чаще других. Существует огромное количество препаратов для понижения температуры, их функция заключается не только в том, чтобы «лечить градусник». Главное, что эти препараты существенно улучшают самочувствие человека. Они уменьшают воспалительную реакцию, устраняют головные и мышечные боли. Многие пациенты после приема жаропонижающих средств могут вести активную жизнь и даже продолжают работу в период разгара симптомов простуды.

Наиболее часто применяемые средства «от простуды» – парацетамол, ибупрофен. Некоторые препараты также содержат ацетилсалициловую кислоту, но она не рекомендована при гриппе в связи с повышением риска геморрагических осложнений этой инфекции (кровотечений и кровоизлияний). Так как большинство людей, которые заболели простудой, не знают, грипп у них или другая инфекция, лучше отдать предпочтение другим препаратам, за исключением ацетилсалициловой кислоты (аспирина).

Некоторые препараты «от простуды» содержат в составе не только жаропонижающее средство, но также витамин С, антигистаминные, сосудосуживающие и другие компоненты. Примеры таких лекарств: Колдрекс, Фервекс, ГриппоФлю. Преимущество таких препаратов в том, что они также хорошо устраняют отечность. А ещё комбинированные препараты часто выпускаются в порошках, а не в таблетках, поэтому начинают работать быстрее.

Деконгестанты и промывание носа. Простуда редко обходится без насморка. У кого-то начинается сильная ринорея (выделение слизи из носа), другие жалуются на полное отсутствие носового дыхания.

В период простуды очень важно следить за своим носом. Дело не только в симптомах. Промывание носа и сосудосуживающие средства помогают снизить риск таких осложнений как синусит и отит. Профилактика отита особенно важна для детей, но и у взрослых уши тоже иногда воспаляются. Если же в течение нескольких дней, пока симптомы гриппа или простуды выражены наиболее сильно, использовать лекарства, то риск осложнений снижается. А ещё восстанавливается носовое дыхание и улучшается ночной сон.

Примеры сосудосуживающих капель в нос: оксиметазолин, ксилометазолин, фенилэфрин. Торговые названия: Називин, Виброцил, Ксимелин.

От кашля. Бывают препараты отхаркивающие и противокашлевые. При простуде и гриппе применяют только отхаркивающие. Они разжижают мокроту, превращая сухой кашель в мокрый. В основном с этой целью используют амброксол или ацетилцистеин. Некоторые препараты содержат и то, и другое. Ацетилцистеин более эффективен, но не подходит для длительного применения. Амброксол более безопасен и разрешен в любом возрасте.

Примеры препаратов амброксола: Лазолван, Амбробене.

Примеры препаратов ацетилцистеина: АЦЦ, Флуимуцил, Мукоцил.

Простуда и грипп – неприятные, но обычно доброкачественные заболевания, которые не приводят к тяжелым последствиям для здоровья. Переболеть можно почти без дискомфорта, если лечиться эффективными и безопасными лекарствами.