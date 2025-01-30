Критерии выбора безрецептурных препаратов при простуде и гриппе

Многие пациенты покупают на apteka.ru лекарственные препараты, с помощью которых надеются избавиться от простуды быстрее или хотя бы уменьшить симптомы. Мы расскажем, какие безрецептурные лекарственные препараты используются для лечения ОРВИ и гриппа, и как выбрать правильные лекарства. Перед применением любых методов лечения проконсультируйтесь с врачом.
Какие бывают препараты и зачем они нужны
При гриппе и простуде проводится лечение, задачей которого может быть:
ускорение выздоровления;
уменьшение симптомов;
снижение риска осложнений.
Иногда одни и те же лекарства способствуют достижению сразу нескольких целей.
Основные критерии выбора препарата:
эффективность;
безопасность;
лекарственная форма;
удобство применения;
длительность эффекта;
стоимость.
Препараты против вирусов
Простуду (так мы часто называем респираторные инфекции) и грипп вызывают вирусы или бактерии. Следовательно, противовирусные средства, кажется, должны быть основными препаратами для их лечения.
Но на самом деле это не так. В большинстве случаев противовирусная терапия не проводится, потому что простуда и грипп проходят сами по себе. В основном пациенты ожидают выздоровления, облегчая своё состояние симптоматическими средствами.
Но тем, кому нужно срочно вернуться к работе, выздороветь хотя бы на 1-2 дня раньше, в аптеках обычно рекомендуют безрецептурные препараты с противовирусным или иммуномодулирующим эффектом. Это интерфероны, индукторы интерферонов, противовирусные средства общего действия, растительные и другие иммуномодуляторы.
Примеры препаратов без рецепта: Циклоферон, Виферон, Арбидол, Афлубин.
Хотя мы обсуждаем безрецептурные лекарства, всё же проинформируем вас о том, что против гриппа существуют специфические противовирусные препараты: ингибиторы нейраминидазы. Но их можно использовать только по назначению врача.
Любые противовирусные средства и иммуномодуляторы от простуды целесообразно использовать не позже 2-3 дня после появления симптомов, а лучше – с первого дня. После этого срока существенная польза от их применения маловероятна.
Препараты для хорошего самочувствия
Основу лечения гриппа и простуды составляют симптоматические лекарственные средства. Они помогают легче перенести болезнь.
Жаропонижающие средства. Применяются чаще других. Существует огромное количество препаратов для понижения температуры, их функция заключается не только в том, чтобы «лечить градусник». Главное, что эти препараты существенно улучшают самочувствие человека. Они уменьшают воспалительную реакцию, устраняют головные и мышечные боли. Многие пациенты после приема жаропонижающих средств могут вести активную жизнь и даже продолжают работу в период разгара симптомов простуды.
Наиболее часто применяемые средства «от простуды» – парацетамол, ибупрофен. Некоторые препараты также содержат ацетилсалициловую кислоту, но она не рекомендована при гриппе в связи с повышением риска геморрагических осложнений этой инфекции (кровотечений и кровоизлияний). Так как большинство людей, которые заболели простудой, не знают, грипп у них или другая инфекция, лучше отдать предпочтение другим препаратам, за исключением ацетилсалициловой кислоты (аспирина).
Некоторые препараты «от простуды» содержат в составе не только жаропонижающее средство, но также витамин С, антигистаминные, сосудосуживающие и другие компоненты. Примеры таких лекарств: Колдрекс, Фервекс, ГриппоФлю. Преимущество таких препаратов в том, что они также хорошо устраняют отечность. А ещё комбинированные препараты часто выпускаются в порошках, а не в таблетках, поэтому начинают работать быстрее.
Деконгестанты и промывание носа. Простуда редко обходится без насморка. У кого-то начинается сильная ринорея (выделение слизи из носа), другие жалуются на полное отсутствие носового дыхания.
В период простуды очень важно следить за своим носом. Дело не только в симптомах. Промывание носа и сосудосуживающие средства помогают снизить риск таких осложнений как синусит и отит. Профилактика отита особенно важна для детей, но и у взрослых уши тоже иногда воспаляются. Если же в течение нескольких дней, пока симптомы гриппа или простуды выражены наиболее сильно, использовать лекарства, то риск осложнений снижается. А ещё восстанавливается носовое дыхание и улучшается ночной сон.
Примеры сосудосуживающих капель в нос: оксиметазолин, ксилометазолин, фенилэфрин. Торговые названия: Називин, Виброцил, Ксимелин.
От кашля. Бывают препараты отхаркивающие и противокашлевые. При простуде и гриппе применяют только отхаркивающие. Они разжижают мокроту, превращая сухой кашель в мокрый. В основном с этой целью используют амброксол или ацетилцистеин. Некоторые препараты содержат и то, и другое. Ацетилцистеин более эффективен, но не подходит для длительного применения. Амброксол более безопасен и разрешен в любом возрасте.
Примеры препаратов амброксола: Лазолван, Амбробене.
Примеры препаратов ацетилцистеина: АЦЦ, Флуимуцил, Мукоцил.
Простуда и грипп – неприятные, но обычно доброкачественные заболевания, которые не приводят к тяжелым последствиям для здоровья. Переболеть можно почти без дискомфорта, если лечиться эффективными и безопасными лекарствами.