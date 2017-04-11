Грымов мечтает повысить грамотность россиян
Не так давно на респондентов и создателей видео опроса на знание основ русской культуры обрушился шквал возмущения и негатива. Театр "МОДЕРН" решил поддержать всех участников этого ролика, и подарить каждому из них приглашение на свои спектакли.
"Сегодня бить в колокола по поводу упадка культуры в стране уже совсем банально, – говорит художественный руководитель театра Юрий Грымов. – Все мы понимаем, что "планка упала". Хватит страдальчески сокрушаться из-за того, что сегодняшние молодые люди не знают русскую классику. Хватит будоражить телезрителей "жареными" сюжетами о том, какая нынче некультурная и необразованная молодежь. Посчитайте лучше, какое количество передач о театре и литературе выходит в свет в сравнении с ток-шоу и сериалами. Давайте помогать друг другу – вместо того чтобы критиковать и обличать в недостаточном культурном развитии".
Если вы узнали на этом видео себя или своих близких, отправьте личное сообщение в любой из социальных сетей театра "МОДЕРН", и мы расскажем Вам, каким образом получить пригласительный в наш театр совершенно бесплатно. "Мы хотим по мере сил поддерживать нашу молодежь в ее желании учиться. Поэтому театр “МОДЕРН” с удовольствием принимает участие в образовательных проектах", – заявил Грымов.
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