Грымов мечтает повысить грамотность россиян

Проблема культурной грамотности часто становится резонансной темой. Театр "МОДЕРН" предложил неординарное решение.

Не так давно на респондентов и создателей видео опроса на знание основ русской культуры обрушился шквал возмущения и негатива. Театр "МОДЕРН" решил поддержать всех участников этого ролика, и подарить каждому из них приглашение на свои спектакли.

"Сегодня бить в колокола по поводу упадка культуры в стране уже совсем банально, – говорит художественный руководитель театра Юрий Грымов. – Все мы понимаем, что "планка упала". Хватит страдальчески сокрушаться из-за того, что сегодняшние молодые люди не знают русскую классику. Хватит будоражить телезрителей "жареными" сюжетами о том, какая нынче некультурная и необразованная молодежь. Посчитайте лучше, какое количество передач о театре и литературе выходит в свет в сравнении с ток-шоу и сериалами. Давайте помогать друг другу – вместо того чтобы критиковать и обличать в недостаточном культурном развитии".



Если вы узнали на этом видео себя или своих близких, отправьте личное сообщение в любой из социальных сетей театра "МОДЕРН", и мы расскажем Вам, каким образом получить пригласительный в наш театр совершенно бесплатно. "Мы хотим по мере сил поддерживать нашу молодежь в ее желании учиться. Поэтому театр “МОДЕРН” с удовольствием принимает участие в образовательных проектах", – заявил Грымов.