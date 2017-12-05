"Мосфильм" открывает свои двери накануне Нового года

В период новогодних праздников "Киноелка на Мосфильме" вновь ждет юных зрителей. Семейное шоу на российской фабрике грез из года в год поражает не только своим масштабом, но и особой, неповторимой атмосферой, где с порога ощущается дух великой кинематографической эпохи нашей страны.

Создатели новогоднего шоу на "Мосфильме" награждены самыми престижными премиями в области кино и индустрии развлечений: премия "Ника" , 2 премии "Золотой орёл" , 5 премий ILDA (международной премии в области лазерной анимации, США), Гран-при "Танцующие Эвредики" (Польша), лучший продюсер мероприятий для детей и юношества (Союз театральных деятелей России , 2015) .

"ЗаМЕЧТАтельно!" – это история о том, как накануне Нового 2018 года добродушные киногномы выполняют важное задание Деда Мороза. Все мы любим помечтать. А вот реализовать мечту – это настоящее искусство!

Шоу трижды вошло в Топ-3 новогодних представлений Москвы по версии РИА “Новости”. Пять лет подряд Киноелка сотрудничает с благотворительным фондом Оксаны Федоровой “Спешите делать добро!”, подопечные фонда каждый год посещают наш новогодний праздник. В разные годы в спектакле принимали участие знаменитые, любимые многими актеры и ведущие: Яна Чурикова, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Шпица, Оксана Федорова. В шестом сезоне новогоднее шоу на Мосфильме "ЗаМЕЧТАтельно!" пройдет с 23 декабря 2017 по 5 января 2018 (3 раза в день).

Зрители отправятся в путешествие, полное сюрпризов, и будут общаться со сказочными персонажами.

В главных киноролях:

Оксана Федорова – Звездочка, которая в детстве мечтала стать настоящей актрисой.

Прошло много лет, и ее заветная мечта воплотилась в жизнь при участии Деда Мороза и его помощников – волшебных киногномов (живут эти удивительные человечки в невероятной стране, внутри волшебной сахарницы). Теперь Звездочка, как и Дедушка Мороз, спешит делать добро (в реальности так и называется благотворительный фонд, который возглавляет Оксана),

Прошло много лет, и ее заветная мечта воплотилась в жизнь при участии Деда Мороза и его помощников – волшебных киногномов (живут эти удивительные человечки в невероятной стране, внутри волшебной сахарницы). Теперь Звездочка, как и Дедушка Мороз, спешит делать добро (в реальности так и называется благотворительный фонд, который возглавляет Оксана), Стас Дужников – актер, изобретатель,

Елизавета Арзамасова – играет саму себя, известную актрису.

Звездочка, Изобретатель и Актриса появятся на огромных видеоэкранах, вмонтированных в декорацию на сцене.

Стас Дужников уже пригласил на Мосфильм детей из детских домов его родного города Саранска, обеспечил их билетами и даже участвует в организации их праздничной поездки в Москву.

Зрители впервые увидят Оксану на экране нашего новогоднего представления вместе со своим сыном, где у Федора, как и у мамы, есть своя ответственная кинороль.

Елизавета Арзамасова, которая является попечителем фонда "Старость в радость", подарит билеты на новогодний праздник на Мосфильме подопечным бабушкам и дедушкам, а также сотрудникам этой благотворительной организации. Елизавета уже не первый год помогает им своей заботой и участием в решении разных проблем.

Сам спектакль проходит в знаменитом павильоне № 1, где в свое время снимали легендарные фильмы "Весна" и "Война и мир", а теперь проводят шоу "Ледниковый период", "Голубой огонек" и "Субботний вечер", а также ежегодно знаменитые мировые режиссеры и актеры блистают на церемонии награждения премии "Золотой орел". Здесь юные зрители погрузятся в волшебный мир кинематографа, почувствуют удивительную атмосферу легендарного "Мосфильма", который готовится к своему 95-летнему юбилею. Путь по территории киностудии частично совпадает с экскурсионным маршрутом – зрители увидят выставку реквизита, старинных кинокамер, макетов старинного оружия, фотовыставку со съемочных площадок, оригиналы костюмов гайдаевской троицы и многое другое.

В павильоне № 3 для каждого зрителя перед спектаклем открыта Рождественская деревня. Это сказочное фойе с насыщенной анимационной программой, почтой Деда Мороза, инсталляциями для фото, кинобуфетом, аквагримом, уроками росписи имбирных пряников и мастер-классами. Именно поэтому рекомендуем приходить за 1 час до начала спектакля.

Также юные гости Киноелки могут стать обладателями сладкого подарка в форме кинокамеры, наполненной отличными конфетами! Подарочная упаковка сделана с использованием уникальной современной технологии дополненной реальности, позволяющей с помощью обычного смартфона "оживить" персонажей! Для этого нужно скачать специальное приложение, навести камеру смартфона на получившееся изображение, и герои картинки оживают! Еще пару лет назад такое чудо невозможно было себе представить, а теперь это доступно каждому зрителю новогоднего представления на Мосфильме "ЗаМЕЧТАтельно!"

В разработке сценария участвовали два детских психолога, поэтому интерактивный спектакль совершенно не похож на другие.

Рекомендованный возраст для посещения: дети 4 – 12 лет, дети до 2х лет – бесплатно. Вход на территорию Мосфильма разрешен только со взрослыми. На каждого взрослого человека приобретается билет.

Место: киноконцерн "Мосфильм"

Адрес: ул. Мосфильмовская, д. 1 (м. Киевская)

Дата: 23 декабря – 6 января (3 раза в день)

Стоимость билета: от 1000 рублей

