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Пятница 7 апреля

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Паллиативную помощь в Московской области теперь можно получить онлайн

Паллиативную помощь в Московской области теперь можно получить онлайн
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Это стало возможно благодаря запуску цифрового сервиса "Паллиативная помощь", разработанного Министерством здравоохранения Московской области и подмосковным Центром развития цифровых технологий.

По словам зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, на информационном портале собрана комплексная информация о возможностях паллиативной медицины в регионе — адреса медицинских организаций, советы от врачей, анонсы мероприятий, рекомендации по уходу за больными.

«В прошлом году запустили круглосуточный колл-центр по паллиативной помощи, а также координационный центр. Теперь запускаем информационный портал», — рассказала Стригункова.

Паллиативная медицина позволяет на ранних стадиях выявить опасные заболевания, купировать тяжёлые симптомы, психологически помочь пациенту и его родственникам.

7 апреля 2023, 12:09
Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

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