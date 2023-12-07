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Четверг 7 декабря

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Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз

Горячая линия паллиативной помощи Подмосковья помогла людям 25 тысяч раз
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На линии за год зафиксировали более 25 тысяч звонков. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тыс. звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», – отметила Стригункова.

В прошлом году в регионе запустили Координационный центр паллиативной помощи, интернет-портал и горячую линию – все это позволяет быстрее обслуживать людей с тяжелыми заболеваниями, добавила первый зампред.

Напомним, что горячая линия паллиативной помощи в Подмосковье работает в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».

7 декабря 2023, 16:16
Фото: пресс-службы правительства Московской области

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье

Рабочие профессии стали особенно популярными в Подмосковье
По данным министерства социального развития Подмосковья, в регионе представлено более 89 тысяч трудовых вакансий. Наиболее востребованными среди подмосковных работодателей остаются именно рабочие профессии, также регионе в доступны необычные вакансии – сукновал, лингвист, шкипер, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском

Губернатор Подмосковья запустил модернизированную котельную под Солнечногорском
Введение в эксплуатацию котельной в поселке Майдарово является частью масштабной программы модернизации теплоснабжения при поддержке "Газпром теплоэнерго Московской области". «Сейчас мы в одном из небольших поселков (но для нас каждый поселок важен), чтобы запустить котельную.

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере

Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин выразил признательность Московской области за успешное сотрудничество и активное участие в восстановлении новых регионов. Файзуллин подчеркнул, что в регионе эффективно ведется работа по строительству как индивидуального, так и многоквартирного жилья, отметив, что планы области перевыполняются ежегодно.

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений

Геопортал Подмосковья с момента запуска обработал 14,5 миллиона обращений
На запущенном несколько лет назад градостроительном Геопортале Подмосковья зафиксировано более 14,5 миллиона обращений от жителей и инвесторов, с начала года количество обращений увеличилось на 26%. Об этом сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. «За все время работы к Геопорталу обратились более 14,5 млн раз, в среднем это порядка 8,8 тыс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил работу обновленной поликлиники в Молодежном
Завершенный в прошлом году ремонт поликлиники в подмосковном поселке Молодежный, включавший обновление внешнего и внутреннего фасадов, повысил уровень комфорта медицинского обслуживания местного населения. «В прошлом году мы навели здесь [в поликлинике] порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника» с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже.

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