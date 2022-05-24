Пальчики оближешь: Богатый урожай ежевики, малины и голубики ожидается в Наро-Фоминске

Лето в Наро-Фоминске обещает быть вкусным. Как пишет "Радио 1", в городе запустили новый этап проекта по выращиванию сезонных ягод. Жители Подмосковья смогут вдоволь полакомиться полезным десертом с грядки.
Одно из самых масштабных ягодных предприятий в Подмосковье расширило пространство для выращивания продукции. По данным телеканала "360", также фирма стала применять суперсовременные теплицы, позволяющие получать хороший сбор очень часто и в любую погоду.
Сайт "Вести Подмосковья" передает, что в итоге планируется собрать свыше 400 тонн малины, клубники, ежевики и голубики. Их будут отправлять на продажу в свежем виде в торговые точки столичного региона.