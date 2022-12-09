Тысячи специалистов и сотни единиц техники: Москва помогла Луганску подготовиться к зиме

Программу подготовки инженерных сетей и зданий к зимнему периоду сформировали в рамках соглашения между правительством Москвы и ЛНР, отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", – передает слова чиновника портал mos.ru.
Бирюков рассказал, что московские специалисты отремонтировали сети газо-, водо-, энерго– и теплоснабжения на 152 объектах. Опрессовано более 350 километров теплосетей, уточнил заммэра.
Кроме того, столичные коммунальщики отремонтировали 149 объектов, среди которых детский сад и восемь школ. Прилегающую территорию благоустроили. Сейчас идет восстановление физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона, сообщил заместитель мэра.
Москва активно поддерживает Донецкую и Луганскую республики. В 2022 году лечение в ведущих столичных медицинских учреждениях прошли более 280 детей из ДНР и ЛНР.
В Донецке и Луганске работают бригады московских медиков. Они провели в республиках около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций, помогли установить и настроить медтехнику.
Также столица помогает в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР. Москва направит в республики ходунки, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся, закупит мебель и оборудование.