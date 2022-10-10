В Петербурге грабители отобрали миллион рублей у приезжего

В Северной столице четверо грабителей напали на мужчину и отобрали у него сумку. Сума ущерба составила миллион рублей — такая суииа находилась внутри.
По данным телеканала "360", подозреваемых задержали. Они находятся под стражей.
В Северной столице четверо грабителей напали на мужчину и отобрали у него сумку. Сума ущерба составила миллион рублей — такая суииа находилась внутри.
По данным телеканала "360", подозреваемых задержали. Они находятся под стражей.
Разошлись дорожки
Слезы на глазах
Очень жаль девчонку!
Никакого сочувствия