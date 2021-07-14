На Урале от отравления неизвестным веществом умерли сотрудники детсада

В Свердловской области произошла трагедия. Уточняется, что при чистке системы канализации погибли два работника детсада.
Причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, передает "Царьград". Обстоятельства случившегося выясняются.
В Свердловской области произошла трагедия. Уточняется, что при чистке системы канализации погибли два работника детсада.
Причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, передает "Царьград". Обстоятельства случившегося выясняются.
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