В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка

Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала аварийная бригада.
Днем 5 мая на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга асфальт внезапно взорвался и из-под земли ударил столб кипятка. Сообщается, что произошел прорыв трубы. На место выехала аварийная бригада.
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