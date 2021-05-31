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Запущен градостроительный конкурс на разработку инновационного кластера в Сарове

Запущен градостроительный конкурс на разработку инновационного кластера в Сарове

Новый инновационный кластер в Нижегородской области вберет в себя ведущие мировые практики в области образования и науки.
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Закрытый конкурс на разработку градостроительной концепции и архитектурного облика Национального центра изучения физики и математики (НЦФМ) запущен госкорпорацией "Росатом", Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, а также Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

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Копания Citymakers является оператором конкурса. Компаниям-участникам необходимо продумать планировочные решения территории, общественные пространства, а также как будет выглядеть здание НЦФМ, которое построят на границе с городом Саров Нижегородской области. Оно должно идеально вписываться в природных ландшафт и соответствовать современным требованиям к экологичности и энергоэффективности.

Инновационный кластер с уникальной технологической базой для российских университетов будет точкой притяжения ученых, молодых специалистов и лучших студентов со всей страны. НЦФМ станет основой для технологических открытий и обеспечит лидерство России в мировом научном процессе.

В новом инновационном кластере в Нижегородской области будет учебный корпус филиала Московского государственного университета, оборудуют лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, а также появится технопарк "Саров" с наукоемкими производствами.

Помимо этого, на территории НЦФМ построят жилые здания для студентов, профессоров и сотрудников центра. Здесь же появятся гостиница, музей, фаблабы, кафе, спорзалы и другая необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Инициатива создания Национального центра физики и математики одобрена президентом России Владимиром Путиным. Презентация проектов компаний-участников конкурса состоится в конце июля. Тогда же объявят победителя.

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Фото: АГН Москва
Автор: 31 мая 2021, 15:44

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