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Экономика
Российская ОЭЗ "Иннополис" предлагает зарубежным компаниям стать ее резидентами

Российская ОЭЗ "Иннополис" предлагает зарубежным компаниям стать ее резидентами

Отечественная особая экономическая зона "Иннополис" сделала иностранным организациям весьма выгодное предложение по сотрудничеству.
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Российский город высоких технологий Иннополис и расположенная в нём одноименная особая экономическая зона (ОЭЗ) предлагает зарубежным организациям стать её резидентами. Взамен они получат ряд привилегий.

На территории ОЭЗ вблизи Казани уже успешно работают более 200 компаний, среди которых есть такие "гиганты", как "Яндекс", "Сбербанк", "Тинькофф", "Росатом" и другие. Замглавы правительства Иннополиса Роман Шайхутдинов отметил, что многие иностранные организации уже хорошо знакомы с городом. Он добавил, что теперь они могут стать его резидентами в соответствии с российским законодательством.

При этом отечественные специалисты помогут зарубежным партнёром подобрать высококвалифицированные IT-кадры. Ими могут стать, в частности, – студенты и выпускники престижного Университета Иннополис, функционирующего в городе. Также иностранным компаниям, которые выразят желание стать резидентами ОЭЗ, помогут открыть филиал и зарегистрировать юридическое лицо, а также предложат аренду офисов на особых, выгодных условиях. Помимо этого фирмы смогут поучаствовать в конкурсе на гранты от партнёров особой экономической зоны.

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Фото: innopolis.com
Автор: 24 мая 2021, 21:57 Источник: "Татар-информ" ✓ Надежный источник

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