Решение ЦБ возмутило целый город в России

В Центробанке рассказали о планах изменить дизайн купюр в ближайшие годы. Стало известно, что на тысячной купюре больше не будет изображен Ярославль. Его место займет Нижний Новгород. Ярославцев такой расклад не устроил, передает "Царьград". Пользователи Сети увидели в этом удар по имиджу города и фактически лишение его неофициального статуса "столицы Золотого кольца".
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