После гибели ребенка под Москвой завели дело

Во дворе частного дома в подмосковной Истре от удушения погибла 11-летняя девочка, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, ребенок гулял с собаками и те во время игры удушили ее шарфом. По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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