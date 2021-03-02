Дегтярев анонсировал новые меры поддержки некоммерческого сектора

Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
2 марта
Лента новостей
19:21
В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина
19:17
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского
18:33
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
18:32
В США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
18:13
Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос
17:54
Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса
17:50
Киркорову и Баскову дали смачную оплеуху
17:17
Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка
17:09
"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость
17:07
В Раде потребовали провести новые выборы президента: Зеленский навешал лапши на уши украинцам
16:29
Двое москвичей умерли при загадочных обстоятельствах
16:29
Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри
16:28
Лукашенко назвал брехней публикации политологов о его встрече с Путиным
15:51
Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь
15:49
В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда
15:39
Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов
15:16
Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта
15:14
Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой
14:34
Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск
14:31
Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать
14:22
"Совсем истощал": народ бьет тревогу из-за резко похудевшего бывшего избранника Бузовой
14:19
По программе реновации в Москве построено уже 102 дома
14:19
Погоду в Москве признали опасной
14:17
Лукашенко высказался о трансфере власти в Белоруссии: Это наше дело
13:59
Понты: разочарованный Дробыш пристыдил Баскова
13:55
В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками
13:48
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадало человек
13:42
"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником
13:34
"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками
13:25
Лукашенко отказался от интеграции с Россией: Это глупо
13:12
Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира
13:11
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником
13:06
Назван примерный срок возврата к индексации пенсий работающим россиянам
13:04
"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям
12:50
Оплеванная Малаховым Узерли из "Великолепного века" едет в Россию
12:47
Под Москвой парень зарезал пьющего отца
12:35
"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание
12:32
При пожаре под Москвой погиб ребенок
12:16
Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены
11:59
"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже
11:59
"Яд быстро поразил все внутри": звезда "Кухни" сообщила о мучительной смерти члена семьи
11:55
На Сицилии активизировался вулкан Этна
11:43
"Папа плохого не посоветует": маленькая дочь Кудрявцевой поразила россиян
11:29
Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу
11:29
Экранную жену Нагиева из "Кухни" поздравляют с беременностью
11:25
В России за сутки выявили наименьшее число заразившихся COVID-19 с начала октября 2020 года
11:16
Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция
11:13
Откажется ли Россия от доллара? Ответ Совфеда
11:10
Бородиной и Бузовой нашли новую работу после закрытия "Дома-2"
10:54
Российский лыжник пропустит чемпионат мира из-за сломанной руки
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Регионы
Дегтярев анонсировал новые меры поддержки некоммерческого сектора

Дегтярев анонсировал новые меры поддержки некоммерческого сектора

Михаил Дегтярев. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 2 марта, провел деловой завтрак с представителями НКО. Глава региона рассказал о новых мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).
прочитано 238 раз

Хабаровский край – один из лидеров по поддержке СОНКО и социального предпринимательства. "Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края», – обратился Дегтярев к представителям НКО.

ПО ТЕМЕ

Путин подумает о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Город трудовой доблести"

Дегтярев проинспектировал строительство самых важных объектов Комсомольска-на-Амуре

Сотрудничество между властями регионами и некоммерческим сектором стало главной темой делового завтрака. Каждый год краевой бюджет выделяет субсидии на поддержку социально ориентированных НКО. Также местный некоммерческий сектор участвует в конкурсах президентских грантов.

Но из 435 СОНКО, работающих на территории региона, лишь 27 получают финансовую поддержку от государства. Помощь социально ориентированным НКО необходимо расширить, отметили их представители. Также важно укреплять взаимодействие между некоммерческим сектором и органами власти, считают они.

Михаил Дегтярев на деловом завтраке. Фото: www.khabkrai.ru/Александр Янышев

Нужно точнее определить стратегию и направления развития Хабаровского края, уверена директор НКО «Открытый Университет Интеллектуального Развития Человека» Елена Даниленко. "Тогда только будет понимание – вокруг чего работает некоммерческий сектор, какие приоритеты для себя видит коммерческий сектор, в какую сторону выстраивать приоритеты для работы органам власти», – высказала она свое мнение.

Участие в этом процессе НКО очень важно, указал Дегтярев. По его словам, регион пересматривает меры поддержки некоммерческого сектора.

"Запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы: «Облачная бухгалтерия», сервис для поставщиков услуг, «Юридическая помощь», «Календарь СОНКО», – перечислил врио губернатора.

Дегтярев выступил за проведение гражданского форума "Хабаровский край – территория возможностей". Он не исключил, что мероприятие пройдет в очном формате. Форум позволит обсудить вопросы взаимодействия органов власти, бизнеса и СОНКО.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 2 марта 2021, 17:55 Источник: "Восток медиа" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

Актриса прервала молчание

Шоу-бизнес

"Жирная, безработная, любящая деньги": молодая жена Диброва объявила войну недоброжелателям

Полину закидали камнями

Шоу-бизнес

"Мною воспользовались": изувеченная Максакова сделала громкое заявление об избивавшем ее муже

Она не собирается молчать
Шоу-бизнес

Поплыло лицо: Гузеевой необходима дорогостоящая операция

Телеведущая избавилась от лишних килограммов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+