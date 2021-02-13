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Политика
Дегтярев проинспектировал строительство самых важных объектов Комсомольска-на-Амуре

Дегтярев проинспектировал строительство самых важных объектов Комсомольска-на-Амуре

Михаил Дегтярев. Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв совершил рабочую поездку в город Юности. В ходе визита ему пришлось в "ручном режиме" решать вопросы строительства инфраструктурных объектов, которое ведётся в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.
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В частности, Дегтярёв ознакомился с ходом строительства Центра сложнокоординационных видов спорта и больничного комплекса, а также с реконструкцией стадиона "Авангард". Почти по каждому из объектов возникли проблемы, которые не позволили завершить работу в срок.

Центр сложнокоординационных видов спорта должен был заработать ещё в декабре, однако при проектировании не была заложена в стоимость штукатуркау для стен одного из залов. Как сообщил заместитель директора компании-подрядчика ООО СК "Монолит" Артём Овсепян, необходимо свыше 20 миллионов рублей, чтобы не нарушить технологию отделки. Теперь строительство центра должно быть завершено до конца второй половины 2021 года. Предполагается, что в нём будут проходить занятия по акробатике, художественной гимнастике, скалолазании и другими видами спорта.

Рядом с Региональным центром развития спорта идёт ещё одна проблемная стройка: там планируется возвести детский больничный комплекс, включающий крупную поликлинику, стационер и консультативное отделение. Работы по его строительству были остановлены прежним подрядчиком ООО СК "Вита" в 2019 году, после чего за проект взялся всё тот же "Монолит". Однако и у него возникли трудности: строительство находится под угрозой консервации из-за недоработок проектной документации. Выяснилось, что проект не учитывает целого ряда требований к учреждению здравоохранения. Кроме того, не были взяты в расчет затраты на оборудование.

Для реконструкции стадиона "Авангард" также потребовались дополнительные вложения. За время строительства выросли цены на стройматериалы, а перечень необходимых работ был расширен. Рабочим предстоит отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения, а также произвести капитальный ремонт фасада здания.

Михаил Детгярёв намерен решить вопросы финансирования строек сразу после возвращения в Хабаровск.

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Автор: 13 февраля 2021, 12:10 Источник: "Восток-Медиа" ✓ Надежный источник

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