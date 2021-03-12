Эксперты отмели предложение о запрете реагентов в Красноярске

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Пятница
12 марта
Лента новостей
10:16
Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется
10:07
"Не могла дышать": оскорбленную Елизавету II изобразили в неприглядном виде после грязного скандала с Маркл
09:47
"Происходят какие-то процессы брожения": эксперт Карбалевич о перестановках в силовых структурах Белоруссии
09:46
На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину
09:36
В Приморье анонимное письмо вывело полицию на труп в подвале
09:28
"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой
09:11
Дочь Елены Воробей удивила россиян внешним видом
09:10
В Анапе загорелся жилой дом
08:51
"Вульгарная, нечесаная, пошлая": раскрыты скандальные детали популярности Пугачевой
08:40
При пожаре в Москве спасли пять человек
08:29
В России повысились цены на продукты
08:14
На дороге под Кемеровом перевернулась машина
06:10
Стало известно об уходе Гузеевой
06:04
Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян
04:03
"Старик Хоттабыч": как создавался любимый фильм советских детей
02:01
Непростая судьба Любови Полищук
23:58
"Придется гнать": Украина стягивает войска к границе с Крымом
21:33
За счет налогоплательщиков: Байден ввел бесплатную смену пола для американских военных
21:17
Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться
20:48
Пописала, а штаны забыла надеть: известная певица возмутила омерзительной голой выходкой
20:35
"Непередаваемые ощущения": замешанный в гей-скандале Лазарев показал развлечения с парнем
20:11
Бузова объявила о неспособности иметь детей
19:51
Участница "Евровидения" Manizha вызвала у россиян рвотные позывы: Блевань
19:36
Белоруссии запретили выступать на "Евровидении" с политической песней
19:24
"Ущипнул Агату за попу": женатого режиссера поймали на флирте с Муцениеце
18:59
Тяжелобольная Долматова раскрыла правду о своем недуге
18:53
Шатунов обещал лично похоронить Разина после скандала с авторским правом
18:46
Обвиненный в расизме принц Уильям сделал откровенное заявление
18:20
Ушел из жизни композитор фильма "Гардемарины, вперед!"
18:06
"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву
17:59
"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой
17:54
Вассерман рассказал о "проблемах с головой" у Байдена: Было известно еще до вброса голосов
17:44
Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера
17:33
Превратившую квартиру в наркопритон звезду фильма "Один дома" сняли на пляже в шубе
17:27
"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли
17:22
Пятиклассник из Подмосковья создал уникального робота-кормильца
17:04
"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу
16:48
Пережившая предательство мужчин Бузова заговорила о своих изменах
16:42
Вид осунувшегося до неприличия Шуры всполошил народ: Таете на глазах
16:40
Не Карпович: с кем на самом деле съехался Прилучный после развода с женой
16:31
"Эта шалава проходу не давала": всплыли скандальные подробности нового романа вдовы Абдулова
16:16
"Я вешу 300 килограммов": вдова Этуша шокирована заплывшим жиром уродливым телом
16:14
"Не получилось": эксперт Егоров о попытке Лукашенко сохранить власть с помощью сына
16:14
Не переедать, проветривать комнату: врач перечислил условия здорового сна
15:45
Дава больше не нужен: обнародовано имя нового возлюбленного Бузовой
15:32
"Будет на мне в обтяжку": Стас Барецкий решился на покупку платья покойной Жанны Фриске
15:25
"Любовник обещал, что больно не будет": экстрасенс вызвал дух умершего от анального разрыва Шевчука
15:23
Путин заявил о начале восстановления экономики России
15:22
Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах
15:10
"Пошла бы к Криду": внезапное заявление дочери Лободы ошеломило россиян
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
"На "Евровидение" от России снова поедет Билан!": сенсационное заявление Рудковской
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
Бузова объявила о неспособности иметь детей
Регионы
Эксперты отмели предложение о запрете реагентов в Красноярске

Эксперты отмели предложение о запрете реагентов в Красноярске

В Красноярске прошли слушания о внесении изменений в правила благоустройства. С инициативой запретить применение веществ, которые плавят лед, выступил местный депутат. Народный избранник выступает за отказ от реагентов. Однако эксперты дорожной отрасли отметили опасность такой инициативы. Жители поддержали специалистов.
прочитано 236 раз

В Красноярске 10 марта прошли публичные слушания о внесении изменений в правила благоустройства городской территории. В документ предлагается добавить пункт о запрете использования противогололедных материалов на автомобильных дорогах, не оборудованных ливневой канализацией. Для борьбы со льдом предлагается использовать песок.

Активность на почве борьбы с реагентами в Красноярске развивают депутаты горсовета от фракции ЛДПР. В преддверии выборов они настойчиво критикуют уборку дорог в городе.

"Достал Бионорд и прочая химоза, которую используют на дорогах? Нет смысла возмущаться в сетях или у телевизора. #Приходите на общественные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, действующие на территории г. Красноярска", – написал на своей странице "ВКонтакте" депутат гордумы от ЛДПР Роман Крастелев. Беспощадную борьбу с противогололедными материалами затеял и другой красноярский либерал-демократ – Александр Глисков.

Свою нелюбовь к реагентам депутаты мотивируют страшной химией, которая якобы уничтожает все живое. Выступившие на слушаниях эксперты были не так категоричны.

«Применение реагентов – это не блажь красноярских дорожников. Это эффективная международная практика, – выступил Алексей Барт, директор Сибирского филиала федерального дорожного института РосдорНИИ в Красноярске. – Даже скандинавы, которые очень внимательны к экологии, используют реагенты. Потому что это единственный способ борьбы со льдом на дороге. Убрать город одним только песком невозможно, поэтому ни у кого в мире не возникает намерений запретить реагенты».

Фото: предоставлено Пресс-службой ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы/АГН Москва

В России уже 20 лет действуют одобренные Минтрансом требования к противогололедным материалам, существуют национальные стандарты, в которых прописаны необходимые показатели, экологические нормы, допустимое воздействие на бетон и другие материалы.

Кроме того, обязательный к исполнению ГОСТ Р 50597 гласит, что улицы необходимо убирать до черного асфальта через 3-4 часа после снегопада.

Отказ от реагентов ведет к увеличению аварийности. И Красноярск смог ощутить это на своем опыте.

«Число аварий из-за дорог, неудовлетворяющих требованиям безопасности за период с января по 10 марта этого года выросло до 153. В прошлом году, когда использовался Бионорд, за этот же период, мы зафиксировали всего 22 таких ДТП, – привел официальную статистику замначальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев. – В этом сезоне мы выписали на 233 предписания об устранении гололеда и зимней скользкости больше, чем в прошлом. В адрес мэра были представления от ГИБДД и прокуратуры. В городе без реагента стало опаснее».

Песок снег не плавит, а потому с гололедом не борется. Более того, при наступлении устойчивой теплой погоды разбросанным по улице песком дышат люди. Всемирная организация здравоохранения доказала, что дорожный смет вызывает астму и даже онкологию.

«Вы говорите, что переживаете за экологию, – выступила руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. – Давайте посмотрим. В городе десятилетиями применяли пескосоляную смесь. В районе 90 тысяч тонн, 9 тысяч тонн минимум – это техническая соль – тоже реагент. Многие годы он поступал в окружающую среду. Открываем официальный отчет Минприроды Красноярского края о состоянии окружающей среды за 2019 год. Они делают мониторинг по загрязнителям, в том числе и по хлоридам. Я вижу превышения ПДК в воде по фенолам, алюминию, меди и ряду других веществ. А по хлоридам нет. За 2019 год их поступило в окружающую среду – 0. Зато в реки попало более 10 тысяч тонн взвешенных частиц. В воздухе тоже большое содержание пыли».

Фото: mos.ru

В качестве примера можно взять Москву. Город более 10 лет использует только реагенты. В сезон уходит до 400 тысяч тонн. Песок там под запретом с двухтысячных годов.

Негативных последствий от применения средств, плавящих лед, в Москве не выявлено. Город четыре раза в год проводит мониторинг почв и подземных вод. Наоборот, специалисты отмечают улучшение ситуации: после начала использования реагентов уровень засоления почв снизился в 3.5 раза по сравнению с временами, когда на дорогах применялась чистая соль и песок.

Не исключено, что после отказа от реагентов ставшие опасными для движения улицы Красноярска придется просто перекрывать. В итоге жители на слушаниях проголосовали против такой инициативы: 48 «против» и лишь 6 человек «за».

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: предоставлено Пресс-службой ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы/АГН Москва
Автор: 12 марта 2021, 09:11

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сердце сегодня остановилось": страшная весть о смерти пришла накануне дня рождения Кати Гусевой

Большое горе
Шоу-бизнес

Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться

Звезда заинтриговала поклонников
Шоу-бизнес

Жена Диброва своим видом взбаламутила россиян

Девушка показала себя без косметики
Шоу-бизнес

"Ненавижу!": отрезавшая грудь Варнава взвыла из-за травли

Юмористка разочарована россиянами

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+