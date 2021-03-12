Эксперты отмели предложение о запрете реагентов в Красноярске

В Красноярске прошли слушания о внесении изменений в правила благоустройства. С инициативой запретить применение веществ, которые плавят лед, выступил местный депутат. Народный избранник выступает за отказ от реагентов. Однако эксперты дорожной отрасли отметили опасность такой инициативы. Жители поддержали специалистов.



В Красноярске 10 марта прошли публичные слушания о внесении изменений в правила благоустройства городской территории. В документ предлагается добавить пункт о запрете использования противогололедных материалов на автомобильных дорогах, не оборудованных ливневой канализацией. Для борьбы со льдом предлагается использовать песок.

Активность на почве борьбы с реагентами в Красноярске развивают депутаты горсовета от фракции ЛДПР. В преддверии выборов они настойчиво критикуют уборку дорог в городе.

"Достал Бионорд и прочая химоза, которую используют на дорогах? Нет смысла возмущаться в сетях или у телевизора. #Приходите на общественные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, действующие на территории г. Красноярска", – написал на своей странице "ВКонтакте" депутат гордумы от ЛДПР Роман Крастелев. Беспощадную борьбу с противогололедными материалами затеял и другой красноярский либерал-демократ – Александр Глисков.

Свою нелюбовь к реагентам депутаты мотивируют страшной химией, которая якобы уничтожает все живое. Выступившие на слушаниях эксперты были не так категоричны.

«Применение реагентов – это не блажь красноярских дорожников. Это эффективная международная практика, – выступил Алексей Барт, директор Сибирского филиала федерального дорожного института РосдорНИИ в Красноярске. – Даже скандинавы, которые очень внимательны к экологии, используют реагенты. Потому что это единственный способ борьбы со льдом на дороге. Убрать город одним только песком невозможно, поэтому ни у кого в мире не возникает намерений запретить реагенты».

В России уже 20 лет действуют одобренные Минтрансом требования к противогололедным материалам, существуют национальные стандарты, в которых прописаны необходимые показатели, экологические нормы, допустимое воздействие на бетон и другие материалы.

Кроме того, обязательный к исполнению ГОСТ Р 50597 гласит, что улицы необходимо убирать до черного асфальта через 3-4 часа после снегопада.

Отказ от реагентов ведет к увеличению аварийности. И Красноярск смог ощутить это на своем опыте.

«Число аварий из-за дорог, неудовлетворяющих требованиям безопасности за период с января по 10 марта этого года выросло до 153. В прошлом году, когда использовался Бионорд, за этот же период, мы зафиксировали всего 22 таких ДТП, – привел официальную статистику замначальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев. – В этом сезоне мы выписали на 233 предписания об устранении гололеда и зимней скользкости больше, чем в прошлом. В адрес мэра были представления от ГИБДД и прокуратуры. В городе без реагента стало опаснее».

Песок снег не плавит, а потому с гололедом не борется. Более того, при наступлении устойчивой теплой погоды разбросанным по улице песком дышат люди. Всемирная организация здравоохранения доказала, что дорожный смет вызывает астму и даже онкологию.

«Вы говорите, что переживаете за экологию, – выступила руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. – Давайте посмотрим. В городе десятилетиями применяли пескосоляную смесь. В районе 90 тысяч тонн, 9 тысяч тонн минимум – это техническая соль – тоже реагент. Многие годы он поступал в окружающую среду. Открываем официальный отчет Минприроды Красноярского края о состоянии окружающей среды за 2019 год. Они делают мониторинг по загрязнителям, в том числе и по хлоридам. Я вижу превышения ПДК в воде по фенолам, алюминию, меди и ряду других веществ. А по хлоридам нет. За 2019 год их поступило в окружающую среду – 0. Зато в реки попало более 10 тысяч тонн взвешенных частиц. В воздухе тоже большое содержание пыли».

В качестве примера можно взять Москву. Город более 10 лет использует только реагенты. В сезон уходит до 400 тысяч тонн. Песок там под запретом с двухтысячных годов.

Негативных последствий от применения средств, плавящих лед, в Москве не выявлено. Город четыре раза в год проводит мониторинг почв и подземных вод. Наоборот, специалисты отмечают улучшение ситуации: после начала использования реагентов уровень засоления почв снизился в 3.5 раза по сравнению с временами, когда на дорогах применялась чистая соль и песок.

Не исключено, что после отказа от реагентов ставшие опасными для движения улицы Красноярска придется просто перекрывать. В итоге жители на слушаниях проголосовали против такой инициативы: 48 «против» и лишь 6 человек «за».