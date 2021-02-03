Волонтеры #МыВместе помогают организовать вакцинацию в регионах

Волонтеры помогают медикам ускорить процесс вакцинации, информируют пожилых граждан о возможности сделать прививку. При передаче продуктов питания нуждающимся добровольцы также помогают им записаться на вакцинацию . Они уточняют номера полисов ОМС, пункт, где человек хочет сделать прививку, и записывают его по телефону или через региональную электронную систему.
По горячей линии #Мывместе с начала февраля доступна функция помощи в записи на вакцинацию. Для этого достаточно позволить по номеру 8-800-200-34-11.
В акции "#МыВместе c заботой" участвуют волонтеры с медицинским образованием и добровольцы общего профиля. Соблюдаются все меры санитарной безопасности.
Также они продолжают работу в региональных штабах и колл-центрах поликлиник, дезинфицируют социально-значимые объекты, доставляют гражданам продукты, лекарства и товары первой необходимости, довозят коллег до места выполнения заявок.
Так, в Ленинградской области добровольцы взяли шефство над одинокой пенсионеркой, прошедшей блокаду. Волонтеры регулярно ее навещают, приносят лекарства, продукты и лакомства для кошек, помогают делать домашние дела. Скоро добровольцы исполняют ее мечту – подарят ноутбук.
#МыВместе – общероссийская акция взаимопомощи. Она объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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