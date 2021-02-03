Волонтеры #МыВместе помогают организовать вакцинацию в регионах

В ходе стартовавшей в конце января акции "#МыВместе c заботой" региональные волонтеры оказывают помощь медикам в пунктах вакцинации и информируют граждан о прививках против COVID-19. Участвуют добровольцы общего профиля и с медицинским образованием.



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