Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело

В частном доме престарелых в Тюменской области произошел пожар, в результате которого погибли семеро постояльцев. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", передает RT. Хозяйка пансионата уже арестована. Следствие считает, что ненадлежащим образом свои обязанности могли исполнить также чиновники и контролирующие органы.
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