В ХМАО уроженцы Кавказа устроили поножовщину

В Сургуте между 25-летним уроженцем одной из кавказских республик и двумя его земляками произошел конфликт. Мужчины сделали молодому человеку замечание из-за вызывающего поведения.
В ответ злоумышленник достал нож и порезал их, передает URA.ru. Пострадавшие выжили только благодаря тому, что агрессора спугнули жильцы соседнего дома, а им была оперативно оказана медицинская помощь.
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