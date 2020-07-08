В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку

Вечером 7 июля рядом с сельской свалкой в селе Картавож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружено тело двухлетней девочки, передает Ura.ru. Ребенок пропал во время прогулки во дворе частного дома.
Поисками занимались порядка 60 человек. На месте страшной находки работают правоохранительные органы.
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