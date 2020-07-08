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В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку

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Вечером 7 июля рядом с сельской свалкой в селе Картавож Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружено тело двухлетней девочки, передает Ura.ru. Ребенок пропал во время прогулки во дворе частного дома.

Поисками занимались порядка 60 человек. На месте страшной находки работают правоохранительные органы.

Автор: 8 июля 2020, 13:16 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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