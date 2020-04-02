Хотел обойти запрет: житель Уфы прогулялся с ребенком по крыше

Находящийся на карантине житель Уфы вывел маленького ребенка на крышу пристройки дома. Таким необычным образом мужчина решил обойти запрет на прогулки. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в экстренные службы, передает РЕН ТВ.
Прибывшие спасатели нашли нерадивого отца и провели с ним профилактическую беседу, уточняет НСН. Они назвали действия мужчины недопустимыми и подчеркнули: дети могут последовать его примеру и выйти на крышу, что приведет к трагическим последствиям.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?