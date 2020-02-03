Из летевшего в Иркутск самолета госпитализировали 4 человека с подозрением на коронавирус

Четверых пассажиров рейса Пекин – Иркутск доставили в инфекционную больницу с повышенной температурой. По предварительным данным, у госпитализированных диагностирован ОРВИ.
Теперь все прилетевшие в Иркутск китайцы и те, кто с ними контактировал, пройдут тесты на наличие коронавируса, пишет телеканал "360". По последней информации, число заразившихся 2019-nCoV превысило 17 200 человек, еще 362 человека погибли
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