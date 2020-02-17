В Череповце вандалы разрушили посвященные ВОВ скульптуры

В городе Череповце Вологодской области группа вандалов уничтожила ледяные скульптуры, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это произошло в ночь на 16 февраля.
Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мэр города Вадим Германов назвал правонарушение возмутительным поступком и призвал граждан сообщить сведения о вандалах в полицию, передает FlashNord.
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