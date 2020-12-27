Дегтярев объявил о перезагрузке отношений с инвесторами

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с ежегодным инвестиционным посланием. В своем выступлении он обозначал начало перезагрузки отношений с инвесторами.

Глава Хабаровского края поручил разработать пакет налоговых льгот, которые бы касались представителей малого и среднего бизнеса, работающих в условиях пандемии коронавируса. После рассмотрения этого плана экспертным сообществом он будет выставлен на рассмотрение на отдельном заседании регионального правительства 28 декабря.

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Михаил Дегтярев напомнил, что руководство страны установило определенные показатели развития для регионов, для достижения которых необходимо четко понимать, каким образом это будет сделано. Задача эта комплексная, добавил он.

"Она, безусловно, требует привлечения предпринимательского потенциала, наращивания частных инвестиций в новое производство, модернизацию предприятий, вложений в инфраструктурные объекты", – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края рассказал, что в 2018 году региона входил в двадцатку лучших по инвестиционному рейтингу, однако уже к 2020-му он опустился на 63 место. "Сейчас могу обоснованно утверждать, что доверие бизнес-сообщества к институтам власти подорвано, накопились хронические недостатки в коммуникации", – отметил он.

Дегтярев отметил, что иногда органы власти применяют по отношению к инвесторам двойные стандарты. Случалось и так, что власть могла оказать действенную помощь по решению тех или иных проблем, однако предпочитала ограничиться формальными отписками или же и вовсе бездействием.

В связи с этим глава Хабаровского края призвал фундаментально перестроиться и установить режим дружелюбия в качестве основополагающего для работы с инвесторами, а также представителями малого и среднего бизнеса. Экономическому блоку правительства он поручил в первом квартале 2021 года завершить комплексный аудит системы взаимодействия с инвесторами.

Особое внимание в этой работе должно быть уделено формированию режима "одного окна" а также созданию удобных и понятных электронных сервисов. А региональному Агентству по привлечению инвесторов предстоит объединить усилия региональных Фонда развития промышленности, Краевого агентства содействия предпринимательству, Гарантийного фонда и Центра поддержки экспорта.

"Совместная работа и активное включение всех участников – это ключ к улучшению инвестиционного рейтинга Хабаровского края", – заметил директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края Сергей Щегельский.

В ходе своего выступления Михаил Дегтярев напомнил также и о влиянии эпидемии коронавируса на экономику региона. Пандемия, подчеркнул он, стала серьезным вызовом, однако властям удалось сохранить бизнес и рабочие места. Тем не менее, некоторые сферы по-прежнему находятся в режиме пониженной активности.

В связи с этим Михаил Дегтярев поручил разработать законопроект о введении пониженных ставок налогообложения в отношении тех видов деятельности, которые ощутили на себе негативное влияние пандемии. Более того, с 1 января 2021 года будет действовать "инвестиционный налоговый вычет.

В это же время в силу вступит закон о снижении порога инвестиций для получения земельных участков без торгов субъектам МСП. Речь идет о сумах в 200 миллионов рублей для Хабаровска, 100 миллионов рублей для Комсомольска-на-Амуре и 20 миллионов рублей для муниципальных районов края.

Кроме того, уже с 1 апреля 2021 года на территории Хабаровского края должна будет заработать система региональных соглашений по защите и поощрении капиталовложений. Ее особенностью является применение в отношении инвестора стабилизационной оговорки, а также предоставление инфраструктурной поддержки.

"Правительство хабаровского края настроено на серьезную работу и помощь инвесторам", – заметил учредитель горнолыжного комплекса "Эко Парк Воронеж" Сергей Боровиков.

Он выразил надежду, что после послания Михаила Дегтярева проблемные вопросы, с которыми бизнес в регионе сталкивался в последние пять лет, будут решены. "Михаил Владимирович вселяет надежду, это огромный шаг вперед и вклад в инвестиционную культуру", – поддержал его директор сети "Наша Клиника" Андрей Парыгин.

