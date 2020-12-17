Серию падений елок от сильного ветра в России сняли на видео

Отчаянную борьбу новогодней ели с ветром сняли очевидцы в Краснодарском крае, передает Пятый канал. Дерево устояло, хотя и заметно пострадало от капризной стихии. А вот в Ставрополье, Вологде и московском Бутово елки все же обрушились. Теперь решать проблемы предстоит местным властям.
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