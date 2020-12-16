Жители Краснодара едва не залили бетоном хозяйку магазина

Громкий инцидент, который мог обернуться трагедией, произошел в Краснодаре. Местные жители повздорили с семьей предпринимателей.
Бизнесмены планировали сделать вход к своему магазину в жилом доме. Граждане, проживающие там, этого не хотели и вызвали бетономешалку, чтобы залить траншею бетоном. Хозяйка магазина буквально закрыла грудью свое детище, из-за чего чуть не оказалась под слоем бетона. К счастью, в дело вмешались неравнодушные мужчины, которые остановили конфликт, пишет Пятый канал.
Популярные темы форума
В Алкашей вселяются черти
Психоанализ Клавы
Путин лучший!
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?