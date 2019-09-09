Мощный тайфун затопил улицы и дома на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае 40 человек, 11 из которых дети, находятся в пунктах временного размещения. Количество подтопленных сел и городов увеличилось до 87.
В Комсомольске-на-Амуре затоплено более 120 жилых домах. Школы, детские сады, медицинские учреждения тоже находятся в зоне паводка. За минувшую ночь уровень Амура поднялся еще на 13 сантиметров.
В Приморье порывы ветра увеличились до 37 метров в секунду. По данным "ТВ Центра", повалены 700 опор линий электропередачи. Пострадавшие в результате тайфуна населенные пункты подключают к резервным источникам.
Перебои в подаче электроэнергии в Хасанском, Надеждинском районах, в городе Большой Камень. Кроме того, там нарушено движение поездов и автотранспорта.
Несмотря на то, что порывы ветра ослабли, спасательные службы продолжают работать круглосуточно. Военные активно укрепляют береговые защитные сооружения.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Не могу избавиться от дочери
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Как вам водолеи?